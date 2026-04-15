Talous
15.4.2026 12:07 ・ Päivitetty: 15.4.2026 12:07
Suomi saa nyt viedä Etelä-Koreaan siipikarjan lihasta valmistettuja tuotteita, kuten nugetteja
Etelä-Korea on myöntänyt Suomelle vientiluvan kuumennetuille siipikarjanlihavalmisteille, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Lupa koskee kolmea suomalaista jalostuslaitosta. Vienti Etelä-Koreaan voi alkaa heti.
Uuden luvan myötä Suomesta voi viedä Etelä-Koreaan nyt esimerkiksi siipikarjanugetteja sekä siipikarjanlihaa sisältäviä makkaroita ja pyöryköitä. Aiemmin Suomesta on viety siipikarjanlihaa Etelä-Koreaan vuosittain noin 0,7-1,7 miljoonan euron arvosta.
Viime vuonna Suomen elintarvikeviennin kokonaisarvo Etelä-Koreaan oli 32 miljoonaa euroa, josta 21,6 miljoonaa oli sianlihasta ja 2,5 miljoonaa maitovalmisteista. Suomesta viedään Etelä-Koreaan myös esimerkiksi mehuja, suklaata ja myllyteollisuuden tuotteita.
Hanke siipikarjanlihavalmisteiden pääsystä Etelä-Korean markkinoille alkoi vuonna 2022.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.