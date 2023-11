Suomi sulkee itärajan raja-asemia – ”Olemme toimineet päättäväisesti, että tilanne ei pahenisi”

Suomi sulkee itärajan rajanylityspaikkoja, kertoo pääministeri Petteri Orpo (kok.). Raja-asemista sulkeutuvat Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra ja Niirala. Asemat menevät kiinni 18. marraskuuta keskiyöllä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Syynä on Venäjän rajaviranomaisten toiminnan muutos.

Mahdolliset kansainvälisen suojelun hakemukset keskitetään Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikoille.

Orpo sanoi, että ilmiössä ei ole kyse akuutista hädästä vaan järjestetystä toiminnasta.

Orpon mukaan tilanne ei tule yllätyksenä, vaan Venäjän toimiin on varauduttu.

– Olemme toimineet päättäväisesti ja ripeästi siksi, että tilanne itärajalla ei pahenisi. Rajavartiolakiin tehtiin muutoksia viime vaalikaudella juuri tällaisia tilanteita varten. Nyt näitä työkaluja on käytetty.

”Toive on, että Suomen toimien myötä nyt nähty ilmiö kitkeytyy pois.”

Tällaisilla toimilla, joita Venäjä käyttää, on hänen mukaansa tarkoitus saada railoja ja hajaannusta yhteiskuntiin.

Orpo sanoi, että se ymmärretään, että päätös vaikeuttaa niiden ihmisten elämää, jotka kulkevat rajan yli laillisesti.

– Toive on, että Suomen toimien myötä nyt nähty ilmiö kitkeytyy pois.

Orpo kertoi antavansa tilanteesta pääministerin ilmoituksen eduskunnalle.

SISÄMINISTERI Mari Rantasen (ps.) mukaan päätökset ovat voimassa 18.2.2024 saakka.

Rantanen kuvaili päätöksen perusteluita.

– Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on olemassa selviä viitteitä siitä, että vieraan valtion viranomaisilla tai muilla toimijoilla on ollut osuus rajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edestauttamisessa. Tilanteen laajenemisen uhka aiheuttaa vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja kansalliselle turvallisuudelle.

Rantasen mukaan ilmiö voisi kuormittaa laajentuessaan huomattavasti viranomaisia ja se tekee sitä jo nyt.

– Jos tämä laajenisi, viranomaiset joutuisivat priorisoimaan voimakkaasti myös tehtäviä, Rantanen huomautti.

”Hallitus on valmis vielä järeämpiin toimiin tarvittaessa.”

Suomi viestii hänen mukaansa eri kielillä ja kanavilla myös maahan pyrkijöille ja heitä auttaville, että Suomen alueelle ei pääse, rajat ovat kiinni ja laiton maahantulo estetään.

Rantanen kertoo, että päätöksen sisältöä ja laajuutta arvioidaan jatkuvasti. Käytännössä siis ollaan valmiita luopumaan rajoituksista tai tekemään lisätoimia.

– Hallitus on valmis vielä järeämpiin toimiin tarvittaessa.

RANTASEN mukaan nykyisessä tilanteessa tärkein kysymys ei ole turvapaikanhakijoiden määrä.

- Tässä on kyse siitä, että meillä on viitteitä ja tietoa siitä, että ihmisiä masinoidaan Suomeen. Silloin määrä ei ole laisinkaan tärkeä kysymys. Silloin on tärkeä kysymys siitä tiedosta, mikä meillä on tämän ilmiön taustalla, ministeri sanoi.

Suomeen hakeutuneet ihmiset ovat Rantasen mukaan olleet Venäjällä laillisesti ja vastuu heistä kuuluisi siten ensisijaisesti Venäjälle. Toisaalta he ovat olleet täysin toimintakykyisiä ihmisiä, nuoria ja terveitä.

- Heillä on varmasti vastuu itselläänkin, tulevatko seisomaan Suomen rajan taakse vai kääntyvätkö toiseen suuntaan.

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön Markku Hassisen mukaan uusimmat tiedot kertovat, että ilmiö on ilmeisesti laajenemassa jo tämän päivän aikana jonkin verran pohjoiseen. Hänen mukaansa tilanteessa on aivan selkeä eskaloitumisvaara.

Nyt päätetyillä toimenpiteillä pyritään estämään se, että tilanne pääsisi hajoamaan käsistä.

Uutista päivitetty klo 14.40