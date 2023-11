Suomi sulki rajanylityspaikkoja – tämä on tilanne nyt

Apulaiskomentaja Samuli Murtonen kertoi STT:lle hieman ennen aamuyhdeksää, ettei Pohjois-Karjalan rajavartioston alueelle tullut yön aikana uusia turvapaikanhakijoita.

Kainuun rajavartiosto kertoi puolestaan aamukahdeksan aikaan viestipalvelu X:ssä, ettei uusia turvapaikanhakijoita saapunut yön aikana Vartiuksen rajanylityspaikalle. Kuusamon raja-asema on viikonloppuna kiinni.

STT ei ole tavoittanut Lapin rajavartiostoa tietojen saamiseksi alueelta. Rajavartiosto ei ole myöskään tänä aamuna itse tiedottanut turvapaikanhakijatilanteesta.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille saapui perjantain aikana yhteensä 163 turvapaikanhakijaa, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartiosto viestipalvelu X:ssä.

Määrä oli yli kuusinkertainen edeltävään päivään verrattuna. Torstaina Kaakkois-Suomen ylityspaikoille tuli 26 turvapaikanhakijaa.

🔸Turvapaikanhakijoita eilisen 17.11. aikana yhteensä 163 @kaakkoisraja'n ylityspaikoilla. Seuraamme tilannetta.

Yesterday's number of asylum seekers was 163 in total. #rajavartiolaitos #rajaturvallisuus #rajaliikenne #rajanylitykset

— Kaakkois-Suomen raja (@kaakkoisraja) November 17, 2023