Suomi-Ukraina on melkein loppuunmyyty – illan jännitysnäytelmä alkaa kello 19

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pääsee tänään lauantaina lähes täydelle Helsingin olympiastadionille, kun se kohtaa MM-karsinnoissa Ukrainan. Kello 19 alkavaan otteluun otetaan enimmillään 29 000 katsojaa, ja peli oli jo perjantaina lähes loppuunmyyty.

Huuhkajat on D-lohkossa kolmantena kerättyään neljästä ottelustaan viisi pistettä. Viidessä pisteessä oleva Ukraina on toisena, mutta sillä on Huuhkajia ottelu enemmän tilillään.

Lohkon kärjessä on Ranska, joka on kerännyt 12 pistettä. Ranskalla on takanaan jo kuusi kamppailua, mutta se etenee todennäköisesti lohkovoittoon. Lohkon kakkossija avaisi Suomelle paikan MM-jatkokarsinnoissa.

Ukrainalta ovat sivussa tärkeät Oleksandr Zintshenko ja Ruslan Malinovski. Myös Huuhkajilta on poissa nippu pelaajia, kuten loukkaantuneet Kaan Kairinen, Jere Uronen, Daniel O’Shaughnessy ja korvaiskun takia lentokiellossa oleva Marcus Forss. Rasmus Schüller on pelikiellossa, ja kapteeni Tim Sparv ei mahtunut mukaan.

Joukkueet kohtasivat maaliskuussa, jolloin tuloksena oli Kiovassa 1-1-tasapeli. Ukraina on vaihtanut sen jälkeen päävalmentajaansa, kun Andri Shevtshenko lähti elokuussa ja Oleksandr Petrakov nimettiin väliaikaiseksi luotsiksi.

- Jotenkin tuntuu, että heidän pelaamisensa on nyt vielä paremmin organisoitua, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi Petrakovin luotsaamasta Ukrainasta.

Maalinteko tökkinyt

Suomi kohtaa Ukrainan jälkeen vieraissa Kazakstanin ensi tiistaina. Huuhkajat on tehnyt kahdeksassa viime ottelussaan vain kaksi maalia.

- Toki meillä on ollut kovia vastustajia. Olemme me sitä pähkäilleet, ja toivottavasti hanat aukeavat kunnolla tämän rupeaman aikana. Aina se on tietynlaista tasapainoilua hyökkäys- ja puolustuspelaamisen suhteen, kuinka paljon hyökkäyksiin satsataan. Tasapainon pitää olla kunnossa, Kanerva muistutti.