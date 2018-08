Suomi valmistelee suurlähetystönsä uudelleen avaamista Bagdadiin, missä ei ole ollut suomalaista diplomaattista henkilökuntaa vuoden 1991 jälkeen

Suomi valmistelee suurlähetystönsä uudelleen avaamista Bagdadiin, Irakiin. Bagdadissa ei ole ollut suomalaista diplomaattista henkilökuntaa vuoden 1991 jälkeen.

Suomella on ollut Helsingistä käsin Irakia hoitava kiertävä suurlähettiläs vuodesta 2016. Tällä hetkellä 14 EU:n jäsenmaalla on pysyvä suurlähettiläs Bagdadissa.

Edustuston uudelleen avaaminen edistää laaja-alaisten kahdenvälisten suhteiden ja myös kaupallisen yhteistyön kehittämistä.

”Irak on Euroopan lähialuetta, jonka kehitys vaikuttaa myös Suomeen. Suomessa on suurehko irakilainen diaspora, jonka myötä maidemme välinen kansalaistason ja muu yhteistyö on lisääntymässä. Kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden paluukysymykset ovat myös Suomen ja Irakin kahdenvälisten suhteiden agendalla”, ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi.