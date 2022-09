Suomi varautunut vastaanottamaan ukrainalaisia lastensuojelulapsia

Ukraina on pyytänyt keväällä 2022 Suomea selvittämään, voisiko Suomi vastaanottaa ukrainalaisia lastensuojelulapsia sodan jaloista Haagin sopimukseen perustuen.

Asiaa on kartoitettu kesän aikana Helsingin kaupungin kanssa, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki vastaa kansallisen lastensuojelulain mukaisesti kansainvälisistä lastensuojeluasioista. Mahdollinen siirtäminen koordinoidaan yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön edustajat ja Ukrainan konsuli Daniil Kononenko tapasivat ministeriön mukaan 15.9. Tapaamisessa STM kertoi Suomen varautuneen vastaanottamaan ukrainalaisia lastensuojelulapsia, jos Ukrainalla on tähän edelleen tarve.

”Meillä on luonnollisesti Ukrainan kanssa yhteinen tahtotila turvata lapset. Asian selvitys jatkuu Ukrainan sosiaaliministeriön kanssa mahdollisimman pian,” sanoo johtaja Anna Cantell-Forsbom STM:stä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni suomalainen on halunnut osallistua ukrainalaisten auttamiseen. Osa auttajista on oma-aloitteisesti hakenut ihmisiä Ukrainasta ja sen lähialueilta. Ministeriön mukaan halu auttaa on ymmärrettävää. Viranomaiset muistuttavat kuitenkin, että taistelualueelta tulevat ihmiset tarvitsevat usein erityistä tukea, etenkin lapset.