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Ulkomaat

4.6.2026 11:18 ・ Päivitetty: 4.6.2026 11:18

Suomi yhtyi vaatimukseen: EU:n pitää tiukentaa venäläisten viisumiseulaa

iStock

Suomi vaatii yhdessä kymmenen muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomi on mukana asiaa koskevassa yhdentoista maan kirjeessä, jonka maat ovat lähettäneet EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja EU:n sisäasioista ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille Magnus Brunnerille.

Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille.

Suomen lisäksi kirjeessä ovat mukana muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Hollanti, Puola ja Tshekki.

Sen sijaan siitä puuttuvat Saksan ja Ranskan kaltaiset suurmaat, jotka eivät näe venäläisten maahanpääsyssä ongelmaa.

Monet eteläisemmän Euroopan maat myöntävät yhä venäläisturisteille viisumeja lähes yhtä helposti kuin ennen Venäjän Ukraina-hyökkäystä.

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