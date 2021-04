Suomussalmella kahden auton nokkakolari, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä

Kainuussa Suomussalmella on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus, kertoo Kainuun sote. Kyseessä on kahden auton nokkakolari, jossa on loukkaantunut vakavasti kahdeksan ihmistä. Pelastuslaitoksen mukaan molemmissa autoissa oli neljä matkustajaa.