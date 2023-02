Suosittu rap-artisti AKA on ammuttu kuoliaaksi

Yksi Etelä-Afrikan suosituimmista rap-artisteista AKA, oikealta nimeltään Kiernan Forbes, on ammuttu kuoliaaksi. Asiasta kertoivat artistin Twitter-tilillä hänen vanhempansa Tony ja Lynn Forbes lauantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

35-vuotias AKA ja toinen mies ammuttiin perjantaina ravintolan ulkopuolella Durbanin kaupungissa. Miehet olivat kävelemässä ravintolasta autolleen.

Poliisin mukaan kaksi aseistautunutta miestä oli väitetysti lähestynyt kaksikkoa ja ampunut kummankin lähietäisyydeltä. Ampumisen motiivi ei ole tiedossa, ja poliisi tutkii asiaa.

AKA voitti useita eteläafrikkalaisia palkintoja ja oli palkintoehdokkaana sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa.

Durbanin pormestarin mukaan AKAn oli määrä esiintyä perjantai-iltana.

Useita eteläafrikkalaisia taiteilijoita on ammuttu, ja maan henkirikoslukemat ovat maailman korkeimpia. Monilla ihmisillä on luvallisia aseita itsepuolustusta varten, ja lisäksi maassa on paljon laittomia aseita.

Kampanjajärjestö Gun Free SA on arvioinut, että Etelä-Afrikassa ammutaan 30 ihmistä joka päivä.