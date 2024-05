Super: Lähihoitajien työhyvinvointi hieman paranemaan päin – silti yhä 54 prosenttia kokee työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi

Lähihoitajien työhyvinvoinnissa on lievää myönteistä kehitystä, mutta työpaikkojen välillä on suuria eroja. Tämä selviää Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin jäsenkyselystä.

Kyselyn mukaan kokemus työn raskaudesta on vähentynyt merkittävästi, mutta edelleen 54 prosenttia vastaajista kokee työnsä raskaaksi tai erittäin raskaaksi. Heidän osuutensa on silti lähes 20 prosenttia vähäisempi kuin aikaisempina vuosina, Super kertoo tiedotteessa.

Työnsä erittäin raskaaksi kokevien määrä on suurin kotihoidossa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhustenhoidossa. Vanhimmat, yli 63-vuotiaat työntekijät kokevat työnsä kuormittavuuden itselleen sopivammaksi kuin nuoremmat. Hyvinvointialueilla työ koetaan hieman raskaammaksi kuin muiden työnantajien palveluksessa. Parhaimmat arviot kyselyssä saivat säätiöt ja kunnat.

KYSELYYN vastanneista yli puolet kokee, että työyksikössä on liian vähän henkilökuntaa. Henkilökunnan määrän sopivaksi kokeneiden määrä oli kuitenkin kasvanut 18 prosenttia vuodesta 2020.

Superin mukaan huomionarvoista on, että vanhustenhoidon työntekijöiden kokemus henkilöstön riittävyydestä on parantunut. Heistä 42 prosenttia koki, että henkilökuntaa on sopivasti. Tämä on 23 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.