Superin Paavola arvostelee rokotusjärjestyksen muutosta: ”Vaarannetaan sote- ja kasvatusalan henkilöstön terveys”

– Tällä ratkaisulla vaarannetaan sote- ja kasvatusalan henkilöstön terveys ja jaksaminen ja pitkitetään pandemiasta selviytymistä, Paavola varoittaa tiedotteessa.

– Rokotusten viivästyminen vaarantaa tarpeenmukaisen hoidon ja hoivan saatavuuden muuten kuin kiireellisen hoidon osalta. Emme saa rakentaa sellaista hoito- ja hoivavelkaa, jota ei koskaan pystytä kuromaan umpeen, hän jatkaa.

Paavola toteaa, että terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Kotihoidossa rokotuksia ei ole monin paikoin aloitettukaan ja tilanne on samanlainen varhaiskasvatuksessa.

– Vanhustenhoidossa, vammaispalveluissa, päihde- ja mielenterveystyössä ja koko sote-sektorilla sekä varhaiskasvatuksessa tehdään työtä lähellä asiakasta ja tartuntavaara on suuri. Henkilöstön työturvallisuudesta on huolehdittava ja henkilöstö on pidettävä terveenä, jotta kaikille voidaan turvata tarpeenmukainen hoito ja hoiva. Myös työntekijöiden työssäjaksamisesta on huolehdittava ja lomat on pystyttävä pitämään suunnitellusti. Rokotusten viivästyminen tuo paineita sijaisten saamiselle.