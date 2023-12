Superin Paavola puuttuu hyvinvointialueiden ilmiöön: ”Haiskahtaa taloudelliselta säästöltä”

Hyvinvointialueet vähentävät ympärivuorokautisen hoidon määrää ja lisäävät yhteisöllistä asumista säästötoimena ikäihmisten hoidossa, ammattiliitto Superin tiedotteessa todetaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo tiedotteessa, että säästöjä haetaan nyt aivan väärästä kohteesta.

– Ikäihmisten hoito tarvitsee lisää rahaa, ei lisäsäästöjä. Yhteisöllisen asumisen lähtökohtana täytyy olla asiakkaan hyvä, tarpeenmukainen hoito, eivät säästöt.

Tiedotteessa todetaan, että ikäihmisten yhteisöllinen asuminen on kaivattu asumismuoto, jotta turvattomuudesta ja yksinäisyydestä kärsivät kotihoidon asiakkaat kokisivat elämänlaatunsa paremmaksi.

Useat hyvinvointialueet ovat ilmoittaneet lisäävänsä yhteisöllistä asumista, mutta samalla vähentävänsä ympärivuorokautista palveluasumista. Tämä on Superin mukaan ristiriitaista, sillä ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluntarve ei ole vähentynyt. Tästä osoituksena ovat sairaalapäivystykset ruuhkautuneet, kun jatkohoitopaikkoja ei ole.

– Tämä haiskahtaa taloudelliselta säästöltä, koska yhteisöllisessä asumisessa ei ole samanlaista henkilöstömitoituslainsäädäntöä kuin ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Laeissa kuitenkin määrätään, että myös yhteisöllisessä asumisessa laadukkaan ja asiakkaan tarpeenmukaisen palvelun tulee toteutua. Todellisuudessa yhteisöllisen asumisen lisäksi myös ympärivuorokautista palveluasumista tulisi lisätä eikä vähentää, Paavola sanoo tiedotteessa.

SUPERISSA katsotaan, ett jatkossa on tärkeää, että asiakkaan kuntoisuutta tarkastellaan yhteisöllisessä asumisessa. Jos huomataan, että asiakas tarvitsee enemmän apua kuin yhteisöllisessä asumisessa on mahdollisuus antaa, esimerkiksi yöhoito, on hänelle myönnettävä ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka, jossa henkilöstö on mitoitettu lainmukaisesti.

Uutena ajatuksena on, ettei asiakkaan tarvitsisi muuttaa tarvitessaan enemmän hoitoa. Tämän yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen yhdistelmän ongelmaksi muodostuu Superin mukaan asiakasturvallisuus ja asumisviihtyvyys, kun samassa yksikössä on eri sairauksien vaiheissa olevia asukkaita. SuPerin mielestä suuri uhkakuva on myös se, että tällaisella hybridiasumisella peitellään todellista henkilöstön määrän tarvetta.

– Hybridiyksiköissä henkilöstömitoituksen valvonta on vaikeaa, Paavola kertoo.

– Pelkona on, että ympärivuorokautisen hoidon asiakkaille mitoitettu henkilökunta hoitaisi ”siinä sivussa” yhteisöllisen asumisen asiakkaiden hoitoa ja asioita. Tämä heikentäisi kaikkien asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä lisäisi merkittävästi hoitohenkikökunnan työkuormaa ja vaikuttaisi näin halukkuuteen työskennellä kyseessä olevassa työpaikassa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.