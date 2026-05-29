Supon eläkeläisjupakan esitutkinta valmistui – kymmenen epäiltyä

Suojelupoliisin eläkeläisillä teettämää tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Epäiltynä on kymmenen ihmistä, jotka ovat joko hyväksyneet toimintatavat tai olleet tehtävänannoissa mukana. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Supon epäillään käyttäneen vuosikausien ajan tiedustelutehtävissä laitoksesta jo eläkkeelle jääneitä ihmisiä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.

Erään siviilin laitteeseen tehdyn tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut kokonaan ulkopuoliselle taholle.

- On syytä epäillä, että asiakokonaisuudessa suojelupoliisin toiminnassa ei ole noudatettu kaikkia salaisten tiedonhankintakeinojen ja siviilitiedustelun säännöksiä ja määräyksiä, tiedotteessa sanotaan.

STT:n tietojen mukaan tietomurron kohteena ollut tietokone oli ollut erään supon eläkeläisen käytössä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan murron seurauksena suomalaista vastavakoilua koskevia tietoja päätyi Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelulle.

NYT ASIA siirtyy apulaisvaltakunnansyyttäjälle syyteharkintaan. Epäiltyjä on kymmenen, ja he ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita tai eläkeläisiin yhteyksiä hoitaneita virkamiehiä.

Eläkeläiset ovat toimineet entisen työnantajansa apuna vapaaehtoisesti, kenenkään määräämättä.

Rikosnimikkeenä virkamiesten tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen, virka-aseman väärinkäyttäminen, virkasalaisuuden rikkominen ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Supon entinen päällikkö Antti Pelttari kertoi viime vuoden toukokuussa viestipalvelu X:ssä, että häntä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

- Rikosepäilyn keskeinen sisältö on se, että en ole suojelupoliisin päällikkönä puuttunut siihen, että eräät suojelupoliisista eläkkeelle jääneet virkamiehet ovat voineet saada salassa pidettäviä tietoja supon toiminnasta, hän kirjoitti.

Hän katsoi, ettei ole syyllistynyt rikokseen.

Pelttari työskenteli suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 vuoden 2023 loppuun. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime kesästä lähtien virasta pidätettynä.

NYT EDUSKUNNALLA valmistelussa olevat uudet tiedustelulait selkeyttävät myös näiden tapausten kaltaisia käytäntöjä.

Vastaavalle siviilien avun käyttämiselle luodaan lainsäädännöllä selkeät ohjeet ja mallit.