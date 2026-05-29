Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

29.5.2026 13:40 ・ Päivitetty: 29.5.2026 13:40

Supon eläkeläisjupakan esitutkinta valmistui – kymmenen epäiltyä

iStock

Suojelupoliisin eläkeläisillä teettämää tiedustelutoimintaa koskeva esitutkinta on valmistunut, kertovat tutkinnanjohtajat tiedotteessaan. Epäiltynä on kymmenen ihmistä, jotka ovat joko hyväksyneet toimintatavat tai olleet tehtävänannoissa mukana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Supon epäillään käyttäneen vuosikausien ajan tiedustelutehtävissä laitoksesta jo eläkkeelle jääneitä ihmisiä siten, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.

Erään siviilin laitteeseen tehdyn tietomurron takia tietoja on tutkinnan mukaan paljastunut kokonaan ulkopuoliselle taholle.

- On syytä epäillä, että asiakokonaisuudessa suojelupoliisin toiminnassa ei ole noudatettu kaikkia salaisten tiedonhankintakeinojen ja siviilitiedustelun säännöksiä ja määräyksiä, tiedotteessa sanotaan.

STT:n tietojen mukaan tietomurron kohteena ollut tietokone oli ollut erään supon eläkeläisen käytössä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan murron seurauksena suomalaista vastavakoilua koskevia tietoja päätyi Venäjän tiedustelu- ja turvallisuuspalvelulle.

NYT ASIA siirtyy apulaisvaltakunnansyyttäjälle syyteharkintaan. Epäiltyjä on kymmenen, ja he ovat pääasiassa suojelupoliisissa toiminnasta vastanneita tai eläkeläisiin yhteyksiä hoitaneita virkamiehiä.

Eläkeläiset ovat toimineet entisen työnantajansa apuna vapaaehtoisesti, kenenkään määräämättä.

Rikosnimikkeenä virkamiesten tutkinnassa on ollut muun muassa turvallisuussalaisuuden paljastaminen, virka-aseman väärinkäyttäminen, virkasalaisuuden rikkominen ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Supon entinen päällikkö Antti Pelttari kertoi viime vuoden toukokuussa viestipalvelu X:ssä, että häntä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

- Rikosepäilyn keskeinen sisältö on se, että en ole suojelupoliisin päällikkönä puuttunut siihen, että eräät suojelupoliisista eläkkeelle jääneet virkamiehet ovat voineet saada salassa pidettäviä tietoja supon toiminnasta, hän kirjoitti.

Hän katsoi, ettei ole syyllistynyt rikokseen.

Pelttari työskenteli suojelupoliisin päällikkönä vuodesta 2011 vuoden 2023 loppuun. Eduskunnan pääsihteerinä Pelttari aloitti vuoden 2024 alussa. Hän on ollut viime kesästä lähtien virasta pidätettynä.

NYT EDUSKUNNALLA valmistelussa olevat uudet tiedustelulait selkeyttävät myös näiden tapausten kaltaisia käytäntöjä.

Vastaavalle siviilien avun käyttämiselle luodaan lainsäädännöllä selkeät ohjeet ja mallit.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.5.2026
Laula sitä suvivirttä – älä möykkää aiheesta somessa
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU