Supon Pelttari: ”On tärkeätä, että 5G-verkon turvallisuutta arvioidaan huolellisesti”

Ruotsi liittyi hiljattain niiden maiden joukkoon, jotka ovat kieltäneet kiinalaisyritysten Huawein ja ZTE:n laitteiden käytön 5G-verkon rakentamisessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Suomessakin 5G mobiiliverkkojen käyttö laajenee. Suojelupoliisi on aiemmin kiinnittänyt huomiota verkon toimijoiden luotettavuuden arviointiin esimerkiksi siltä kannalta, miten verkko voisi mahdollistaa datan keräämisen.

– On tärkeätä, että 5G-verkon turvallisuutta arvioidaan huolellisesti, koska se on niin kriittinen koko yhteiskunnan toiminnan kannalta, voi ehkä todeta jopa seuraavan 25 vuoden aikana. Sen takia on hyvä, että Suomessakin on kehitetty tätä lainsäädäntöä. Sen nojalla, jos eduskunta sen hyväksyy, voidaan sitten arvioida verkon kriittisiin osiin asennettavaa laitteistoa myöskin turvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden kannalta, Supon päällikkö Antti Pelttari kommentoi tänään asiaa mediatilaisuudessa.

– On tärkeätä, että 5G verkko on turvallinen, toimittajat ovat luotettavia, jotta sen kautta sitten yhteiskunnan kriittisen infran toiminta ei vaarannu sen paremmin valtiollisten toimijoiden kuin vaikkapa verkkorikollisten toimesta, Pelttari sanoi.

Hän ei ottanut suoraan kantaa esimerkiksi Ruotsin toimintaan.

Suomessa ei ole lähdetty kieltämään laitevalmistajia.

– Suomen verkkolainsäädäntö ei nimeä erikseen mitään laitevalmistajaa. Lain lähtökohtana on ollut huolehtia verkkojen kansallisesta turvallisuudesta. Lähtökohta on peräisin jo 90-luvulta ennenkuin muualla maailmassa oli tällaista kansallisen turvallisuuden huolta edes havaittu. Nyt eduskunnassa oleva uusi 5G-lainsäädäntö on varmasti yksi maailman tiukimpia ilman että mainitaan edelleenkään mitään nimiä, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) on sanonut Ylelle.

– Lähtökohtana on, että kansallista turvallisuutta uhkaava verkkolaite voidaan poistaa verkosta. Tämä on myös ainakin hallituksen esityksen mukaan takautuva velvollisuus eli operaattoreiden täytyy etukäteen pohtia sitä aiheutuuko laitteesta jotakin vaaraa, Harakka on todennut.

Supo julkisti tänään kansallisen turvallisuuden katsauksen.