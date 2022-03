”Suunta on otettu hyvin vahvasti” – Näin presidentti Niinistö kommentoi Suomen liittoutumista

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi torstain tiedustilaisuudessaan kaikista tavoista, joilla Suomi on jo liittoutunut vaikka Suomi ei ole Naton jäsenmaa. Niinistön mukaan Suomen läntiset siteet ovat tiedossa myös Venäjällä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Suomi on liittoutunut EU:n kautta jo kaksikymmentäseitsemän vuotta sitten. Meidän kehittynyt kumppanuutemme Naton kanssa on tietysti varsin pitkälle mennyttä yhteistyötä. Meillä on viime vuosikymmenen aikana tehty useita kahdenvälisiä, kolmenvälisiä turvallisuutta ja puolustusta tehostavia sopimuksia läntisten kumppanien kanssa. Myös tämä Naton kehittynyt yhteistyö on noin kymmenisen vuotta vanha. Tässä on paljon tapahtunut. Suunta on otettu hyvin vahvasti, Niinistö totesi.

Niinistö kommentoi myös Ukrainan sodan myötä käynnistettyä selontekoa, joka annetaan kevään aikana eduskunnalle. Presidentin mukaan selonteossa kartoitetaan huolellisesti Suomen turvallisuusvaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit.

Ruotsin päätöstä nostaa puolustusmenot kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta Niinistö piti hyvänä asiana.

– Se on myönteinen asia ja kertoo oikeastaan siitä historiallisesta asiasta, jonka koimme noin viikko sitten, kun liittokansleri Scholz ilmoitti, että Saksa lisää puolustusmenojaan ja tukee aseviennillä Ukrainaa. Siinä kääntyi historian lehti eurooppalaisessa turvallisuus- ja puolustusajattelussa. Meiltä katoaa pöydästä nyt sanoisinko hämillinen Saksa silloin, kun puhutaan puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta ja meillä on toimiva Saksa.

– Kun Saksa on Euroopan unionin suurin jäsenmaa, niin kyllä se oli todellinen vende. Tämä Ruotsin ratkaisu on tietysti samansuuntainen. Suomessakin tehdään ratkaisuja tässä suhteessa.