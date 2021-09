Suuren enemmistön elämää ei pidä rajoittaa määräänsä enempää ainakaan uppiniskaisen vähemmistön vuoksi

Koronakriisin aika on tuntunut monesta tuskallisen pitkältä ja liki loppumattomalta kärsimystieltä. Rajoituksilta rajoitusten perään. Yritysten konkursseja, irtisanomisia ja lomautuksia. Silti aika harva tohti ennustaa puolitoista vuotta sitten, että avain ulos pandemiasta, rokotteet, olisivat näin pitkällä vain noin 18 kuukautta kriisin alkamisesta. Mikä tiedeyhteisön voitto. Rane Aunimo Demokraatti

Hallitus ilmoitti viime viikolla odotetun uutisen. Uuden koronastrategian lähtökohtana on se, että yhteiskunta pidetään auki eikä valtakunnallisia rajoituksia jatkossa ole. Strategian toimeenpano alkoi välittömästi. Valtakunnallisista rajoituksista ja suosituksista luovutaan kokonaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kun kaikilla rokotusten kohderyhmään kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta. Näin voisi olla jo lokakuussa, jos kaikki menee hyvin.

Tilanne on suuressa kuvassa häkellyttävän hyvä.

TAHTOTILA on siis selvä, vaikka konkretia on osin auki. Kaikki eivät rokotetta halua, ja valinta on heidän. Jokainen päättää omasta elämästään, aikuinen omalla vastuulla. Yhteiskunta ei kuitenkaan voi eikä sen pidä rajoittaa suuren enemmistön normaalia elämää määräänsä enempää ainakaan uppiniskaisen vähemmistön vuoksi.

Kaikki eivät ole pärjänneet koronan keskellä yhtä hyvin, eikä kaikkia ole kohdeltu tasapuolisesti. Sekin on syytä tunnustaa. Tapahtuma-alalla tuskin kukaan on voinut ennustaa kriisin aikana varmasti, minkälaisen tilaisuuden missäkin saa järjestää tiettynä aikana joskus tulevaisuudessa. Jotkut ovat kapinoineetkin inhimillisesti ymmärrettävästi, kun yllättäviä käänteitä on tapahtunut. Helsingin Juhlaviikot peruuntui viime tingassa, maan suurin elokuvafestivaali Rakkautta ja anarkiaa taas järjestetään pääkaupungissa vain kuukautta myöhemmin. Harva kansalainen osaa selittää eroa.

Toisaalta tilanne on suuressa kuvassa häkellyttävän hyvä. Sekin pitää tunnistaa ja tunnustaa. Koronaan kuolleita on Suomessa vain noin tuhat. Suomen talous puuskuttaa lähes ilmiömäisesti ja työllisyysaste on korkeaa luokkaa. Vaikka äänekkäitä kriitikoita kuuntelemalla voisi muuta luulla, Suomessa asioita on hoidettu pääsääntöisesti erittäin onnistuneesti. Murehdittavaa riittää, kun murehtii.