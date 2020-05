Suuri päätös edessä Helsingissä – Eveliina Heinäluoma varoittaa kermankuorinnasta: ”Kokoomuksen kannan tiedämme, mutta mitä tekevät vihreät?”

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnalla on edessään suuri päätös ensi tiistain kokouksessaan. Lautakunta ratkaisee, siirretäänkö kaksi terveysasemaa ulkoistuksen kautta yksityisten yritysten pyöritettäväksi. Esitys koskee terveysasemia Länsi-Helsingissä Kannelmäessä ja keskustassa Viiskulmassa.

DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma kommentoi asiaa perjantaina.

”Pakko sanoa, että harva asia politiikassa menee itsellä tunteisiin, mutta nyt Helsingin kaupunkipolitiikassa on yksi asia, joka tekee surulliseksi.”

Heinäluoman mukaan esityksessä on monia erittäin ongelmallisia puolia, kuten valittu rahoitusmalli ja ehdotetut ulkoistetut terveysasemat.

”Esityksen mukaan Kannelmäen nykyinen terveysasema lakkautettaisiin, ja sen tilalle tulisi ulkoistettu asema. Nykyisen aseman kiinteistö on ilmeisesti huonossa kunnossa, mutta kysymys kuuluu miksi kaupunki ei ole edistänyt uuden terveysaseman rakentamissuunnitelmia? Viiskulman lähistölle ostettaisiin yksityiseltä kokonaan uusi terveysasema nykyisten palveluiden päälle. Käsittämätöntä, että vauraan ja hyvinvoivan alueen palveluja siis parannettaisiin samaan aikaan, kun muualla Helsingissä terveysasemaverkostoa harvennetaan”, Heinäluoma kirjoittaa Facebookissa.

Yrityksen voitot kasvavat, mitä enemmän vähän hoitoa tarvitsevia se kykenee asiakkaikseen houkuttelemaan.

Ryhmänjohtaja muistuttaa, että SDP on pitkään vaatinut Helsingissä sote-palveluihin lisäpanostuksia. Myös maan hallitus on luvannut lisäresursseja nimenomaan julkisten terveysasemien kehittämiseen.

”Helsingissä valmisteltu ulkoistus rikkoo kaupungissa pitkään olleen lähtökohdan, jonka mukaan terveysasemapalvelut on tärkeää pitää julkisen sektorin vastuulla. Tällöin huomio on siinä, että asiakkaat tulevat hoidetuiksi mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Julkisia palveluja voidaan täydentää yksityisilta ostettavilta palveluilta esim. palvelusetelin avulla ja näin Helsinki on tehnytkin.”

Heinäluoma kertoo toivovansa, että nyt ulkoistukseen suunnattavat rahat, 4,7 miljoonaa euroa, käytetään kaupungin omien terveysasemien kehittämiseen.

”Ulkoistuksen kustannukset ovat tosiaan lähes 5 miljoonaa euroa, josta suuri osa, 3,3 miljoonaa euroa kuluisi uuden terveysaseman perustamiseen Viiskulman alueelle. Tämä olisi merkittävä lisäpanostus keskustan alueen terveyspalveluihin tilanteessa, jossa terveysasemajonot ovat eri puolella Helsinkiä jo nyt kohtuuttoman pitkät. Kaupungin tavoitteena pitäisi olla koko kaupungin tasa-arvoinen kehittäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Pelkään, että nyt tehtävällä ulkoistuksella eriarvoisuus tulee kasvamaan.”

Heinäluoma sanoo myös, että valmisteltu rahoitusmalli mahdollistaa kermankuorinnan.

”Mallissa yksityiselle yritykselle maksetaan jokaisesta asiakkaasta kiinteä korvaus. Yrityksen voitot kasvavat, mitä enemmän vähän hoitoa tarvitsevia se kykenee asiakkaikseen houkuttelemaan. Keskustan alueella, jossa sairastavuus on kaupungin keskiarvoa vähäisempää, sen luulisi olevan helppoa. Helsinkiläisillä on vapaus vaihtaa terveysasemaansa, tämä pätee myös ulkoistetun ja kaupungin oman terveysaseman välillä.”

Heinäluoman mukaan helsinkiläisten on aika vaikuttaa.

”Haluammeko, että Helsinki panostaa julkisten terveysasemien kehittämiseen ja suuntaa verorahat palveluiden parantamiseen, ei suurten terveysfirmojen omistajien voittoihin? Kokoomuksen kannan tiedämme, mutta mitä tekevät vihreät?”