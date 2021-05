Kuntaministeri Sirpa Paateron (sd.) erityisavustaja, SDP:n veroasiantuntijanakin tunnettu Lauri Finér kommentoi Twitter-ketjussa kunnallisverotuksen progressiivisuudesta syntynyttä keskustelua. Aiheen nosti esiin pääministeri Sanna Marin Ylen puheenjohtajatentissä torstaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Finér huomauttaa aluksi jakamansa kuvan yhteydessä, että kunnallisverotus ei ole Suomessa kokonaisuutena progressiivista.

”Suurimmilla tuloilla verotus matalampaa, sillä pääomatuloista ei peritä kuntaveroa. Myös suurilla ansiotuloilla kunnallisvero lähes tasavero, sillä vähennykset eivät koske niitä.”

Finér korostaa, ettei SDP kannata pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotuksen korottamista kunnissa.

”Tällaiset väitteet eivät siis pidä paikkaansa. Nimenomaan progressio varmistaa pienituloisten matalan kuntaverotuksen ja se on aiheellista säilyttää. Sen sijaan SDP on korostanut sitä, että erilaisten veropohjan aukkojen vuoksi Suomessa verotus ei ole kokonaisuutena progressiivista. Suurilla pääomatuloilla verotus voi jäädä joissain tilanteissa kymmeniä prosentteja alemmaksi kuin vastaavilla palkkatuloilla. Sitä voi pitää epäoikeudenmukaisena, sillä oikeudenmukainen verotus ymmärretään yleensä niin, että samasta tulosta sekä varallisuudesta maksetaan saman verran tuloa ja suuremmasta enemmän.”

Finér sanoo, että SDP lisäisi verotuksen progressiivisuutta erityisesti puuttumalla näihin epäkohtiin. Hänen mukaansa verovälttelyyn puuttuminen lisäisi myös kuntien verotuloja, kun tulonmuunto pääomatuloiksi vähenisi. Myös kuntien yhteisöverotuotto kasvaisi, kun voitonsiirto verokeitaisiin vähenisi.

”On kuitenkin syytä myös pohtia sitä, miten muutoin kuntien veropohjaa voisi kehittää, jotta ne voisivat rahoittaa palvelujaan reilummin. Kuntien pääomatulovero-osuus voisi olla yksi vaihtoehto, jolla suurituloisten osuus kuntien palvelujen rahoituksesta kasvaisi. Pohdinnalle on tarve, kun monissa kunnissa talous on huonolla tolalla eikä niillä ole kapean veropohjan vuoksi mahdollista kehittää toimintaansa verotuksen kautta. Yhä useammat kunnat ovat riippuvaisia valtion rahoituksesta, kun niiden työikäinen väestö on vähentynyt.”

Finér huomauttaa lopuksi, että kuntien rahoitus on tärkeä kysymys, sillä kuntaveroilla kehitetään kuntien kulttuuri- ja elinkeinotoimintaa ja maksetaan hoitajien ja opettajien palkat.

”Nyt on hyvä aika keskustelulle, sillä kuntien rahoitus ja tehtävät muuttuvat myös sote-uudistuksessa.”