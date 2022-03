Suurin niistä on yhtenäisyys

Tässä koko Eurooppaa koettelevassa epävarmuuden ja epävakauden tilassa meidän tärkein tehtävä on tehdä tekoja, jotka turvaavat rauhan ja turvallisuuden. Piritta Rantanen SDP:n kansanedustaja

Venäjän aloittama sota Ukrainaa vastaan on loukkaus koko Euroopan turvallisuutta ja vakautta kohtaan. Sota on täysin tuomittava.

Sodan vaikutukset talouteen, politikkaan ja meidän jokaisen elämään tulevat olemaan pitkäkantoiset. Välit Venäjään katkeavat joka tapauksessa vuosiksi jopa vuosikymmeniksi. Paluuta vanhaan ei enää ole. On surullista, että diplomatia ei tässä tilanteessa tuottanut toivottua tulosta.

Tässä sodassa käytetään ennen näkemättömällä tavalla hyväksi valeuutisia, tiedon saantia rajataan voimakkaasti ja fyysisen sodan lisäksi käydään elektronista sotaa, jossa mm. suljetaan valtion, median ja yritysten sivustoja ja häiritään tietojärjestelmien käyttöä. Meidän kaikkien on syytä tarkistaa tieto useammasta lähteestä ja eri medioissa levitettäviin uutisiin on suhtauduttava kriittisesti.

Saksa, Ranska ja jopa Italia ovat maailmantaloudessa merkittävämpiä toimijoita BKT.llä mitattuna kuin Venäjä

Venäjä on pinta-alaltaan ja väestömäärältään suurvalta. Sen vaikutus koko maailmantaloudessa on viime vuosikymmenten aikana kuitenkin laskenut merkittävästi. Saksa, Ranska ja jopa Italia ovat maailmantaloudessa merkittävämpiä toimijoita BKT.llä mitattuna kuin Venäjä. Venäjän vahvuus on kuitenkin sen merkittävä osuus energiataloudessa. Tähän Suomenkin riippuvuus Venäjästä suuresti nojautuu. Jopa 90% raakaöljystämme on tullut Venäjältä.

Ennakointimme on vaikeutunut merkittävästi ja epämääräisyys on ottanut valtaa monessa meille aiemmin itsestään selvässä asiassa. Huoltovarmuus Suomessa on yli kansainvälisten velvoitteiden, mutta nyt ne on käytävä tarkasti läpi. Energia, monet ruoka aineet ja mm. eläinten rehut ovat niitä asioita, joissa emme ole täysin omavaraisia. Meille on todella tärkeää, että esimerkiksi Itämeren vesireitti pysyy avoimena. Huoltovarmuutemme varmistamiseksi hallitus on jo perustanut ministereiden seurantaryhmän tätä asiaa hoitamaan.

Tässä ajassa tarvitsemme kuitenkin mitä suuremmissa määrin yksituumaisuutta, avointa ja rehellistä faktoihin perustuvaa tiedon saantia ja keskustelua. Euroopan unioni on nyt yhtenäisempi kuin ehkä koskaan, ja sitä yhtenäisyyttä tarvitsemme nyt myös Suomessa. On tärkeää, että pyrimme ymmärtämään erilaisia mielipiteitä. Käymme keskustelua eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa kunnioitamme erilaisia ajatuksia. Voimme jokainen tehdä paljon siinä, kuinka keskustelemme, ilmaisemme mielipiteemme ja kuuntelemme toisiamme. Kaikki vaikuttavat kaikkeen.

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Jämsästä