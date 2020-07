Suurin osa saa veronpalautuksensa 4.8. – palautusta ei välttämättä tule niin paljon kuin ilmoitettiin

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa tänä vuonna 4.8. Tällöin veronpalautuksia saa 1,9 miljoonaa asiakasta yhteensä noin 900 miljoonaa euroa, Verohallinto tiedottaa..

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää. Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Verotus päättyy eri asiakkailla eri aikaan. Veronpalautuspäivä on verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden alussa.

— Jos verotus on päättynyt kesäkuussa, veronpalautus maksetaan 4.8. Oman verotuksen päättymispäivän ja veronpalautuksen maksupäivän voi tarkistaa verotuspäätöksestä ja OmaVerosta, kertoo ylitarkastaja Tarja Tapio Verohallinnosta.

Syyskuussa veronpalautuksia saa arviolta 0,7 miljoonaa asiakasta ja silloin palautuksia maksetaan yhteensä 500 miljoonaa euroa. Veronpalautuksia saavista asiakkaista loput saavat veronpalautuksensa joulukuun alkuun mennessä.

Veronpalautusta ei välttämättä tule niin paljon kuin verotuspäätöksellä ilmoitettiin. Veronpalautuksen määrä ja maksupäivä voivat muuttua, jos: asiakas tai hänen puolisonsa täydensi tai korjasi omaa esitäytettyä veroilmoitustaan, Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja esimerkiksi työnantajalta tai veronpalautusta on käytetty verojesi tai ulosotossa olevien saatavien maksuksi.

— Kaikkien henkilöasiakkaiden tuloverotus päättyy viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen asiakkaan verotukseen tai veronpalautuksen maksuajankohtaan sekä määrään ei tule enää muutoksia, Tapio toteaa.

Jos asiakkaalla on verotuksen päättymispäivänä maksamatonta veroa, veronpalautusta käytetään tämän erääntyneen veron maksamiseen. Lisäksi veronpalautusta käytetään erääntyvien verojen maksamiseen niiden eräpäivinä verotuksen päättymispäivästä alkaen seuraavan kuun 4. päivään asti.

— Esimerkiksi asiakkailla, joilla verotus on päättynyt kesäkuussa ja on perintöveroa maksettavanaan, on veronpalautusta käytetty perintöveron maksuksi sen eräpäivänä 1.7. Tällöin mahdollinen oma maksu on mennyt seuraavalle perintöveron erälle tai se palautetaan takaisin asiakkaalle, jos tulevia eriä ei ole, sanoo Tapio.

Veronpalauksen käytöstä ilmoitetaan OmaVerossa sekä seuraavan kuun alussa lähetettävässä yhteenvetokirjeessä.

Jos Verohallinnon asiakastiedoissa ei ole veronpalautusta saavan tilinumeroa, palautusta ei voida maksaa tilille. Asiakkaiden täytyy ilmoittaa tilinumeronsa Verohallinnolle itse. Vielä tänään eli 27.7. ehtii ilmoittaa tilinumeronsa elokuun veronpalautusta varten.

Jos Verohallinnon tiedoista ei löydy tilinumeroa, maksetaan mahdollinen veronpalautus asiakkaalle maksuosoituksena eli rahalähetyksenä OP:n välityksellä.

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista, joilla on jäännösveroa eli mätkyjä maksettavanaan, on ensimmäisen erän eräpäivä jo 3.8. Tällöin noin 330 000 asiakasta maksaa jäännösveroa yhteensä noin 105 miljoonaa euroa. Verot kannattaa maksaa viimeistään eräpäivänä, koska maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen.