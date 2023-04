Suurliitosta tiukka viesti ansioturvan leikkaamisesta: ”Yhteiskunta ei säästä tässä kokonaisuudessa mitään”

Ammattiliitto JHL toivoo hallitusohjelman ottavan huomioon julkisen sektorin työntekijät, jotka ovat kannatelleet Suomea kriisiaikoina. Se pitää myös esimerkiksi ansioturvan leikkaamista mahdottomana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on huolissaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta ja muista ongelmista. Samanlainen tilanne on sotepalveluissa. Hän toivoo, että nämä liiton jäsenille tärkeät asiat huomioidaan tulevassa hallitusohjelmassa.

JHL on vaatinut jo pitkään, että varhaiskasvatuslaki on avattava.

– Meidän on laitettava lasten etu kuntoon riittävällä henkilöstöllä ja sellaisella osaamisella ja palkkauksella, että alalla on pitoa ja vetoa, Niemi-Laine toteaa tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapulaa voidaan Niemi-Laineen mukaan ensisijaisesti hoitaa oikealla palkkauksella ja moniammatilliseen palveluketjuun panostamalla siten, että lääkärit ja hoitajat voivat keskittyä omiin tehtäviinsä ja esimerkiksi hoiva-avustajat tukevat hoitajia hoivassa ja hoidossa. Hoiva-avustajien koulutusta on lisättävä.

JHL:N puheenjohtaja toteaa, että ansioturvan leikkaaminen ei ole mahdollista, sillä yhteiskunta maksaa leikkaukset muilla harkinnanvaraisilla tuilla.

– Yhteiskunta ei säästä tässä kokonaisuudessa mitään. Työttömien työllistämistä on tehostettava ja siksi on satsattava voimakkaasti työvoimapalveluihin sekä yksilölliseen räätälöintiin.

– Ammattiliittojen työttömyyskassoille on saatava oikeus kouluttaa jäseniään ja edistää heidän työllistymistään. Tämä vaatii lainsäädäntöuudistusta.

Niemi-Laine vaatii, että hankintalakia on muutettava kustannustehokkaiden julkisten palvelujen turvaamiseksi.

– Julkisella sektorilla on oltava mahdollisuus tuottaa järkevästi ja tehokkaasti tarvittavia julkisia palveluja. Tämän vuoksi hankintalakia pitäisi yhtenäistää EU-lainsäädännön mukaiseksi ja ulosmyyntirajaa nostaa EU-lainsäädännön sallimaan 20 prosentin määrään ja poistaa keinotekoinen 500 000 euron yläraja.

HÄN muistuttaa, että Suomen huoltovarmuus ja valmius turvataan hyvinvointivaltion julkisilla palveluilla.

– Suomi selvisi koronan aikana julkisilla palveluilla nopeasti kriisistä. JHL:n koulutetut ammattilaiset ovat kannatelleet Suomea vaikeina aikoina ja tekevät sitä jatkossa.

Niemi-Laine puolustaa voimakkaasti eläkeläisten oikeutta reiluun toimeentuloon.

– Meistä jokainen on joskus eläkeläinen ja eläkkeellä on tultava toimeen. Eläkkeitä ei saa leikata, vaan eläkkeiden tasoa on saatava korotettua ylöspäin, jotta yhteiskunnan harkinnanvaraisilla tuilla ei kasvateta julkisen velan määrää.