Svenska Dagbladet: Tukholman poliisilta anottu lupia Koraanin polttamiseen

Ruotsissa Tukholman poliisi on vastaanottanut kolme uutta hakemusta Koraanin polttamiseksi seuraavien kahden viikon aikana, kertoo ruotsalaislehti Svenska Dagbladet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hakemusten takana on lehden mukaan Salwan Momika, joka on aiemmissa protesteissaan polttanut Koraanin sivuja moskeijan ulkopuolella ja tallonut Koraania Irakin Tukholman-suurlähetystön luona.

YKSI uusista hakemuksista koskee lupaa polttaa Koraani Iranin suurlähetystön ulkopuolella 3. elokuuta.

Kaksi muuta koskevat Koraanin polttamista 10. elokuuta Tukholman keskustassa sekä Norsborgissa Tukholman eteläpuolella.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kertoi eilen, että poliisilta on haettu uusia lupia Koraanin häpäisyyn.

- Poliisi on se, joka ne päätökset tekee, en minä. Jos ne myönnetään, meillä on edessämme päiviä, jolloin on ilmeinen riski, että vakavia asioita tapahtuu, hän sanoi uutistoimisto TT:lle.

- Olen erittäin huolissani siitä, mitä se voi panna käyntiin.