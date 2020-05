SY: ”Kustannustuen voimassaoloa pitää jatkaa, jos kriisi jatkuu tai pahenee”

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen esittämä yleinen kriisituki on välttämätön. Tuen voi saada kahdelta kuukaudelta.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

”Tarve on miljardiluokkaa. Tuen määrä pitää suhteuttaa yritysten liikevaihtoon ja koronan aiheuttamiin menetyksiin. Kustannustuen voimassaoloa pitää jatkaa, jos kriisi jatkuu tai pahenee. On kansakunnan etu, että tuen annostus on riittävä ja ajoitus oikea”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Etujärjestö kertoo tiedotteessa, että moni yritys on syvässä ahdingossa koronakriisin takia. Lähes kymmenen prosenttia yrityksistä on menettänyt koko myyntinsä ja lähes 30 prosenttia vähintään puolet.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi aamulla tiedotustilaisuudessa yritysten uudesta tuesta, joka kohdistetaan kaikkein eniten koronaviruksesta kärsiviin yrityksiin. Keskeisiä yksityiskohtia tuesta jäi vielä auki. Lintilän mukaan tukisumma kokonaisuudessaan on jonkin verran alle miljardin.