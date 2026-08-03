SY: Pienten työpaikkojen työilmapiiri usein hyvä – hyvinvointialueilta kritiikkiä

Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen Yrittäjien työelämägallupista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ammattiryhmien mukaan katsottuna parhaat arviot tulivat yrittäjiltä ja yksityisiltä ammatinharjoittajilta. Muista ryhmistä positiivisimmat arviot tulivat johtavassa asemassa olevilta ja ylemmiltä toimihenkilöiltä ja matalammat työntekijöiltä ja alemmilta toimihenkilöiltä.

Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle kymmenen työntekijän työpaikoilla.

Kyselyn toteutti Verian, ja siihen vastasi toukokuussa noin tuhat työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Vastaajista suurin osa oli työelämässä palkansaajina, mutta mukana oli myös yrittäjiä tai ammatinharjoittajia sekä työttömiä.

PIENISTÄ alle kymmenen työntekijän työpaikoista kyselyyn osallistui 194 vastaajaa. Tämä joukko antoi selkeästi parhaat tulokset myös kysyttäessä väitteistä työpaikan luottamuksellisesta ilmapiiristä, ihmisten tasapuolisesta kohtelusta, tietojen välittämisestä avoimesti sekä hyvästä johtamisesta työpaikalla.

Esitetyistä positiivisista väittämistä oltiin pienillä työpaikoilla keskimäärin joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.

Naisten arviot työpaikan ilmapiirin luottamuksellisuudesta, ihmisten kohtelun tasapuolisuudesta ja tiedonvälityksen avoimuudesta olivnegatiivisempia kuin miesten arviot.

- Tulos ei yllätä, sillä sama ilmiö toistuu johdonmukaisesti vuodesta toiseen myös työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa, asiantuntija Niko Nurmela Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

- Ilahduttavaa on sekin, että tulokset ovat parantuneet yleisesti kaikilla mitatuilla osa-alueilla viime vuoteen verrattuna, Nurmela jatkaa.

TYÖSKENTELYORGANISAATION mukaisessa tarkastelussa hyvinvointialueilla työskenteleviltä tuli muita selkeästi matalammat arviot työhyvinvointiin liittyviin väittämiin.

Naisten arviot työpaikan ilmapiirin luottamuksellisuudesta, ihmisten kohtelun tasapuolisuudesta ja tiedonvälityksen avoimuudesta olivat jonkin verran negatiivisempia kuin miesten arviot.

Ikäryhmistä 18-29-vuotiaat arvioivat työpaikkaansa muita positiivisemmin.