”Sydäntalvella pahimmillaan joka kolmas on työttömänä” – Rakennusliiton puheenjohtajan pelot ovat käyneet toteen

Palkansaajakeskusjärjestö SAK ja sen ammattiliitot ilmoittivat tiistaina astetta järeämmistä toimista hallituksen työelämäheikennyksiä ja sosiaaliturvan leikkauksia vastaan. Rakennusliiton puheenjohtaja kertoo, mitkä aikeet pelottavat eniten – ja miksi. Marja Luumi Demokraatti

Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen ounasteli jo kesän kynnyksellä Demokraatin haastattelussa, että rakentajille koittavat aivan varmasti kovat ajat lomautuksineen ja irtisanomisineen. Näin on käynyt: rakennusala on ottanut Suomessa taantuman ensimmäisenä rajuimmin vastaan.

– Syyskuun tilastot näyttävät, että jo yli yksitoista prosenttia meidän jäsenistöstämme on työttömänä, eli keskimääräiseen verrattuna tuplasti, Palonen kertoo nyt lehdelle.

Hän pelkää pahoin, että alan suhdannetilanteesta johtuen sydäntalvella pahimmillaan joka kolmas liiton jäsen on vailla työtä.

– Puhutaan siis kymmenistä tuhansista ihmisistä pelkästään rakennusalalla.

HALLITUKSEN päätökset heikentää työttömyysturvaa on pahinta myrkkyä tässä tilanteessa, Palonen puhuu omiensa puolesta.

– Yksikään rakentaja ei tule työllistymään hallituksen esittämien muutosten vaikutuksesta.

Rakennusalalla tehdään paljon kausitöitä. Hallitus aikoo esimerkiksi pidentää ansiopäivärahan saamiseen vaadittavaa työssäoloehtoa kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Palonen huomauttaa, että kausitöistä ei synny niin pitkiä työputkia.

”Moni häipyy muille aloille pysyvästi.”

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennys porrastuksineen on myös kova pala rakentajille hyväksyä.

– Ansiosidonnainen on pitänyt ammattilaiset kausityöttömyyden aikana alalla – rahaa on tullut sen verran, että sieraimet ovat pysyneet vedenpinnan yläpuolella, kunnes vasarat paukkuvat taas keväällä, Palonen kuvailee.

Hän arvioi, että moni häipyy muille aloille pysyvästi, kun hallitus on murskaamassa tätä järjestelmää.

– Ja sitten huudetaan työvoimapulaa. Tämä on vakava asia myös työnantajien kannalta.

PUHEENJOHTAJA Palonen epäilee, että päättäjät eivät ole täysin ymmärtäneet mikä merkitys rakentamisella on. Vapaarahoitteinen asuntotuotanto on lähes pysähtynyt ja valtion tukema ara-tuotantokaan ei hallitusta liiemmin kiinnosta. Tähän satsaamista on toivonut myös työnantajaliitto Rakennusteollisuus.

– Rakentamisen kerrannaisvaikutukset koko talouteen ovat kuitenkin huomattavat lähtien rakennustuotteista, kuljetuksista ja kaupasta – puhumattakaan työllistämisestä.

Palonen huomauttaa, että asumisen rakennushankkeet vievät minimissään vuoden, kaksi.

– Niitä pitäisi käynnistää nyt. Kun kasvu alkaa, silloin jo myöhäistä, hän toteaa viitaten uhkaavaan osaajapulaan.

VAIKKA rakentaminen sakkaakin, Rakennusliitto on puheenjohtajansa mukaan täysillä mukana ensi viikolla alkavissa työtaistelutoimissa. Puolen päivän lakkoja on tiedossa ympäri Suomen ja Palosen mukaan niistä ilmoitetaan perjantaina.

– Meillä ei ole varsinaista ilmoitusvelvollisuutta, mutta haluamme antaa työnantajille mahdollisuuden reagoida. Yksittäisiä yrityksiä ja merkittäviä työmaita on menossa kiinni, hän avaa ensi viikolla alkavia toimia.

Rakennusliitolla ja työnantaja Rakennusteollisuudella on paljonkin samoja huolenaiheita alan tulevaisuudesta. Palonen ei lähde arvailemaan, mitä työnantajat mahtavat tuumata tulevista poliittisista työtaistelutoimista.

– Jos sanomista tulee, palaute pitäisi osoittaa valtioneuvoston suuntaan, että ”älkää nyt tehkö tätä”. Väitän, että useat työnantajat eivät ole ollenkaan sitä mieltä, että hallituksen toimet ovat tarpeellisia. Mutta työnantajapuolella ollaan silti hiljaa.

”Ei kukaan varmaan lähtökohtaisesti halua lakkoilla.”

Rakennusliitto osallistui aiemmin syksyllä ay-liikkeen mielenilmaisuihin hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Palonen arvioi, miten suuri valmius rakentajilla on järeämpiin toimiin, mahdollisesti lakkoihin.

– Ei kukaan varmaan lähtökohtaisesti halua lakkoilla. Mutta toisaalta tilanteen vakavuus on kentällä tajuttu: Jos ei nyt, niin protestointi voi olla myöhäistä. Rakennusliitto on mukana toimissa pakon edessä, ei kevein perustein. Tilanne on niin vakava, että rintamassa on oltava mukana. Yhtenäiselle ay-liikkeelle on suuri tarve.

Hallitukselta Palonen toivoo vähintään työttömyysturvan ja työtaisteluoikeuden heikentämisten pyörtämistä.

– Työsopimuslakiin tehtävät heikennykset eivät nekään ole työllisyystoimia. Edes hallitus ei yritä väittää niin. Hallituksen pitäisi putsata pöydältä ideologiset asiat ja keskittyä oikeasti taloudellisiin kysymyksiin. Nyt hallitus haluaa vain heikentää työntekijöiden asemaa, ja sillä ei työllisyys parane. Siksi tilanne tuntuu niin kohtuuttomalta.