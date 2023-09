Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat – tämä on nyt suosituin aine

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään. Ensimmäisenä vuorossa on äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon koe, jonka kokelaat tekevät äidinkielellään suomiksi tai ruotsiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteensä noin 8 580 kokelasta on ilmoittautunut suorittamaan tänään alkavia äidinkielen kokeita. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kaikkein suosituin syksyllä kirjoitettava aine on englannin kielen pitkä oppimäärä. Kaikkiaan syksyn kokeisiin on ilmoittautunut noin 43 900 ihmistä suorittamaan noin 89 500:aa eri koetta.

Kokeisiin osallistuvien määrä laski ylioppilastutkintolautakunnan mukaan viime syksystä, koska uusijoita on tänä syksynä aiempaa vähemmän.

Ylioppilastutkintolautakunta tiedotti aiemmin syyskuussa, että ensimmäistä kertaa yli puolet suoritettavista kokeista on maksuttomia.

Taustalla on muutos, jonka mukaan syksystä 2021 lukio-opintonsa aloittaneiden ylioppilaskirjoitukset ovat pääosin maksuttomia.

Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan maksuttomuuden piirissä olevat kokelaat voivat suorittaa ensimmäiset viisi ylioppilaskoettaan maksutta.

- Moni kokelas suorittaa maksullisesti muita kokeita ja uusii hyväksyttyjä arvosanoja, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo tiedotteessa.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat syyskuun 27. päivään asti. Syksyn ylioppilaskokeet päättyvät tuolloin saamen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella. Pohjois-, koltan- ja inarinsaamen kokeisiin on tänä syksynä yhteensä seitsemän ilmoittautumista.