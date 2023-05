Syntyykö hallitus? – näin puolueiden puheenjohtajat arvioivat tilannetta nyt

Haluatteko te aloittaa? hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysyi, kun media oli tiedustellut häneltä hallituksen syntymisen todennäköisyyttä nyt neuvotteluissa olevalla porukalla. Orpo katsoi puheenjohtajakollegoihin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tilanne vähän naurattikin puolueiden puheenjohtajia. Ensimmäisenä tiedotustilaisuuden kysymykseen Säätytalolla vastasi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– On mahdollisuuksia kyllä, että hallitus syntyy. Totta kai se on myös niin, että nämä tulevat viikot tulevat sen näyttämään. Olemme tosissamme täällä ja me teemme töitä sen eteen koko ajan. Mutta mikään ei ole valmista ennen kuin kaikki on valmista, Henriksson vastasi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi, miten neuvottelujen yhdestä reformipöydästä oli todettu, että kaikkia neuvotteluissa olevia puolueita yhdistää esimerkiksi markkinamyönteisyys.

– Se, että ollaan valmiita hakemaan ratkaisuja yrittämisen, työnteon ja monen muun tällaisen seikan parantamiseksi varmasti yhdistää meitä ja on hyvä tietenkin, että ollaan saatu näissä asioissa edistystä. Optimistisesti voi ajatella, että se hyvä mistä ollaan samaa mieltä, helpottaa sitten niiden konfliktiasioiden käsittelyä. Tämä on optimistinen näkökulma, Purra totesi.

– Toinen on sitten se, että sillä ei ole mitään väliä niiden konfliktien selvittämiseksi ja sellainenkin mahdollisuus täytyy ottaa (huomioon). Mutta toisaalta puhun nyt oman puolueeni puolesta. Kuten olen moneen kertaan sanonut, meillä ei ainakaan ole mitään piiloagendaa. Me olemme hyvissä ajoin ennen vaaleja, tunnusteluvaiheessa ja nyt tässä vaiheessa kertoneet, mitä me haluamme, hän jatkoi.

PETTERI Orpo kuvasi olevansa optimistinen mutta myös pragmaattinen luonne.

– Minusta tämä menee oikeaan suuntaan. Kaikki mahdollisuudet ja suurempi todennäköisyys on, että tämä menee maaliin, mutta ainahan se piru voi piillä yksityiskohdissa ja voi olla jotain, mitä ei vielä näe eikä tiedä ja jotain, missä ei sopua vain löydy. Mutta kyllä se vain niin on, että puolueita, jotka ovat täällä, yhdistävät niin monet asiat. Paljon enemmän asioita yhdistää meitä kuin mitä meitä erottaa, Orpo kertoi.

Hän näkee, että Säätytalolla olevien puolueiden velvollisuuskin on etsiä tosissaan ratkaisuja erottaviin asioihin, koska puolueet ovat myöskin menestyneet vaaleissa.

– Minusta meidän pitää tällä kokoonpanolla yrittää myöskin vaalitulosta kunnioittaen löytää ratkaisu ja olen varma siitä, että se on Suomelle hyväksi.

Hallitusneuvotteluissa ovat myös kristillisdemokraatit puheenjohtajansa Sari Essayahin johdolla.