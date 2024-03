”Syvemmälle ei ole varaa vajota” – OAJ: hallituksen pitää päättää koulutuksen pelastusrenkaasta

Nyt on viimeistään aika herätä, mitä koulujen arjessa tapahtuu, Opetusalan ammattijärjestö OAJ painottaa. Tuoreet jäsenkyselyt perusopetuksessa ja lukioissa työskenteleville jäsenille kertovat vakavista oppimisen ongelmista. Marja Luumi Demokraatti

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kuvaili kyselyn tuloksia huolestuttaviksi. Sekä perusopetuksen että lukioiden ryhmäkoot ovat liian suuria oppilaiden tuen tarpeeseen nähden. Opettajat kertovat kyselyissä, että opiskelijoilla on ongelmia opiskelutaidoissa ja elämänhallinnassa ja heiltä puuttuu motivaatiota oppimiseen. Heikosti koulussa pärjäävien määrä vain kasvaa.

– Oppimistulokset ovat laskeneet jo lähes 20 vuotta ja sen taustalta löytyy monia tekijöitä. Yksi keskeinen on koulutuksen rahoituksen vaje. Nyt huolta lisää vielä kuntatalouden tilanne ja koulujen eriytyminen.

Nyt on korkea aika turvata koulutuksen riittävä rahoitus, Murto pisti viestiä hallituksen kehysriiheen.

Hän muistutti, että rahoitus resurssit ja oppimistulokset heijastelevat toisiaan. Tulokset ovat nähtävissä, kun koulutuksen rahoitus on jämähtänyt 1990-luvun laman tasolle.

SUOMI tarvitsee Murron mielestä koulutuksen pelastusrenkaan. Hän sanoo ymmärtävänsä julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisen tärkeyden, mutta samaan aikaan tarvittaisiin pitempiaikainen rahoitussuunitelma, jolla Suomi nostetaan pohjoismaiselle tasolle.

– Joku näkymä pitäisi olla tulevaisuuteen, ettei hallituskausittain koulutuspolitiikka vaihtele rajusti.

Ensitöikseen hallituksen pitäisi päättää kuntien putoavien valtionosuuksien kompensoimisesta, Murto korostaa. Niillä turvataan kuntien kyky järjestää laadukasta opetusta ympäri Suomen. Useissa kunnissa on jo menossa yt-neuvottelut ja Murto pahoin pelkää, että säästöohjelmia tulee lisää – ja kohteena on koulutus ja kasvatus.

– Hallituksen on pidettävä kiinni koulutuksen erityissuojelusta. Tilanne on huolestuttava, syvemmälle ei ole varaa vajota.

Hallituksen pitäisi hänen mielestään myös viedä käynnissä olevia uudistuksia eteenpäin: oppimisen tuki pitää laittaa kuntoon kaikilla koulutusasteilla, koulujen eriytymistä on ehkäistävä riittävällä tasa-arvorahalla ja korkeakoulutettujen määrän nostamiseksi pitää tehdä selvä suunnitelma.

OAJ:SSA ei katsota hyvällä aikuiskoulutustuen lakkauttamista, sillä lähes puolet erityisopettajista on kouluttautunut tällä tuella. Tuen tilalle tarvitaan järjestön mukaan korvaava jatkuvan osaamisen malli ilman taukoja. OAJ odottaa kehysriihestä siihen rahoitusta.

Normien purku, erityisesti opettajien kelpoisuuksien väljennys ei käy OAJ:lle. Murto toivoo, että kunnat pitäisivät selvänä sitä, ettei opettajan nimikettä saa käyttää vain koulutettu opettaja.

“Opettajan työ on hyvin palkitsevaa silloin, kun resurssit ovat kunnossa.”

Jäsenkyselyistä ilmenee, että opettajat kokevat suurta kuormitusta. Vuoden 2021 syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan kuusi kymmenestä oli harkinnut alanvaihtoa. Murron mukaan onneksi ainakaan toistaiseksi alalta ei ole ollut joukkopakoa ja opettajankoulutuskin vetää hyvin.

– Opettajan työ on hyvin palkitsevaa silloin, kun resurssit ovat kunnossa.

Mitkä ovat kotien ja koulujen vastuut ja roolit, Murto on pohtinut sitäkin. Hän toivoisi huoltajilta koulutusmyönteisyyttä, sillä se heijastuu myös lapsiin ja vastuun ottamista myös jälkikasvunsa käytöksestä.

– Vaikka kodin ja koulun yhteistyö sujuukin pääosin hyvin, osa huoltajista näyttäisi tarvitsevan moniammatillista apua vanhemmuuteen. Sekin lisää opettajien kuormitusta.

Erityisesti hän toivoo sitä, että vanhemmat seuraisivat, huolehtivatko opetuksesta koulutetut vai kouluttamattomat opettajat.

JÄSENKYSELYSSÄ peruskoulujen opettajille selvisi, että yli kaksi kolmasosa katsoo, etteivät heidän oppilaansa saa riittävästi tukea oppimiseensa. Yli viidesosa kertoo, että tukea tarvitsevien määrää ei huomioida pienentämällä ryhmäkokoa.

– Kyselyyn vastanneet nostivat keskeisimmäksi korjattavaksi asiaksi ryhmäkokojen rajaamisen. OAJ on esittänyt sitä lailla säädettäväksi, mutta lakimuutosta ei ole näköpiirissä, OAJ:n erityisasiantunija Pauliina Viitamies kertoi.

Joka seitsemällä opettajalla on ryhmässä vähintään 30 oppilasta.

– Jos ryhmä on suuri ja siinä on mukana paljon oppilaita, jotka tarvisevat erityishuomiota, toivottuihin oppimistuloksiin ei päästä.oppituloksiin.

Kyselyssä nousi esille myös, että erilaisia opetusta häiritseviä asioita on liikaa. Ongelmia tuottaa muun muassa kännykät, energiajuomat ja sähkötupakat. Viitamies totesi tilanteen olevan sekava, kuinka ne voisi kieltää.

Opettajat kuvailivat myös kurinpitotoimia riittämättömiksi, kun ne jääävät kasvatuskeskusteluihin ja jälki-istuntoihin.

LUKIO-OPISKELIJOIDEN opiskelutaidot ovat heikentyneet. Näin arvioi 90 prosenttia jäsenkyselyyn vastanneista. Lähes 80 prosenttia kertoi myös opiskelijoiden elämänhallintataitojen huonontuneen.

– Muutokset arjessa ovat vaikuttaneet niin, että 84 prosenttia lukioiden opettajista ilmoitti kuormituksen kasvaneen ja tästä on syytä olla huolissaan. Katse kääntyy tässä perusopetuksen haasteiden suuntaan, OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso totesi.

Erityisopettajien määrää on lisätty, mutta ei tarpeeksi, enemmistö vastanneista kertoi. Mutta heiltä menee liian paljon aikaa menee selvityksiin ja opiskeluhuoltoon – ja se on pois opiskelijan kohtaamisesta. Huonoin tilanne on suurimmissa lukioissa.

Ryhmien liian suuri koko vaivaa myös lukioissa, kolmasosalla oli vastaajista oli yli 35 opiskelijaa opetettavanaan. Laakso toteaa, että lukiolaisten tarpeiden ja lukioiden resurssien välillä on ilmienen ristiriita.

– Lukiokoulutusta on uudistettu on uudistettu voimakkaasti viime vuosina. Samaan aikaan lukioiden rahoitus on jäänyt vuosittain 100 miljoonaa euroa vajaaksi jo vuosikymmenen ajan.

OAJ toteutti jäsenkyselyt jäsenilleen vuoden alussa. Perusopetuksessa työskenteleviltä jäseniltä vastauksia tuli noin 1 500 ja lukioissa työskenteleviltä noin 760.