Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista tänään 20 vuotta – presidentti Biden vierailee tapahtumapaikoilla

Terroristien kaappaamat matkustajakoneet iskeytyivät World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa sekä puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen Washingtonissa. Neljäs koneista putosi maahan Pennsylvaniassa matkustajien hyökättyä kaappareiden kimppuun.

Presidentti Joe Biden aikoo vierailla muistopäivänä kaikilla kolmella tapahtumapaikalla puolisonsa Jill Bidenin kanssa.

Biden kannusti yhdysvaltalaisia yhtenäisyyteen videolla, joka julkaistiin paikallista aikaa perjantaina eli syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivän aattona.

– Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme, Biden sanoo kuuden minuutin mittaisessa viestissään.