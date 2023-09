Syyskuun sateet sadonkorjuun riesana – elintarvikelaatuisesta viljasta on satokauden jälkeen todennäköisesti niukkuutta

Syyskuun runsaat sateet ovat olleet sadonkorjuun riesana ja koko maassa arviolta noin viisi prosenttia viljasta jää puimatta, Pro Agria kertoo tuoreessa kasvutilannekatsauksessaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sateet ovat pehmittäneet peltojen pintoja pahoin eikä niille ole sen vuoksi voitu mennä raskailla korjuukoneilla.

Pahin tilanne on Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, missä peltoon voi jäädä jopa 15-20 prosenttia viljasta. Sato on Pro Agrian mukaan osittain niin heikossa kunnossa, ettei sitä kannata enää korjata. Esimerkiksi osa kauroista on niin huonolaatuista, että se joko jätetään peltoon tai viedään polttolaitokseen. Osassa Satakuntaa herneestä voi paikoittain jäädä jopa 70 prosenttia korjaamatta haastavien olosuhteiden vuoksi.

Rankat sateet ovat lakoonnuttaneet viljaa ja heikentäneet laatua merkittävästi. Monissa kauraerissä on ilmennyt hometoksiineja ja kaura on ollut kevyttä, minkä vuoksi se ei ole kelvannut elintarvikeviljaksi. Myös ohrissa on ollut laatuongelmia.

Pro Agrian mukaan elintarvikelaatuisesta viljasta on tämän satokauden jälkeen todennäköisesti niukkuutta. Viljasato jää lähes jokaisella viljalla keskimääräisestä ja erityisesti ohrasta on tulossa heikko sato. Kaurassa päästään lähelle keskimääräistä tasoa, Pro Agria ennakoi.

SYYSVILJOJEN satotaso on Pro Agrian mukaan ollut tyydyttävä koko Suomessa. Rukiilla satotaso on ollut paikoin hyvä ja useilla tiloilla on saatu rukiista ennätyssatoja. Syysvehnä on pärjännyt heikommin ainakin Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Kevätviljoista vehnällä satotason arvioidaan olevan välttävä, paitsi Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa, jossa sato on hyvällä tasolla.

Ohran satotasossa nähdään suurin pudotus pitkään aikaan. Sen sato arvioidaan pääosin Suomessa heikoksi. Kauran sato tulee olemaan lähellä keskimääräistä satoa.

Öljykasvien sadonkorjuu on eniten kesken. Pro Agria arvioi sadon jäävän heikoksi koko maassa Etelä-Savoa lukuun ottamatta.

Iso osa herneestä on ollut pahasti laossa, minkä vuoksi sadonkorjuu on ollut vaikeaa ja osa herneestä jää peltoon. Suuressa osassa maata satotaso näyttää Pro Agrian mukaan jäävän välttäväksi tai enintään kohtalaiseksi.

HYVÄÄ perunasatoa ei Pro Agrian mukaan ole luvassa tänäkään vuonna, mutta kohtalaiseen satoon on mahdollisuudet, jos sateet taukoaisivat edes viikoksi. Paikoittain perunasta saadaan kohtalaisesti satoa, mutta joissain paikoin satoa ei päästä korjaamaan märkyyden vuoksi ja perunat jäävät peltoon.

Ruokaperunan laatu on osittain hyvää. Luomuperunaa ja osin myös tavanomaisessa tuotannossa olevaa kasvustoa on kurittanut perunarutto. Sen vuoksi luomuperunasato jää tänä vuonna pieneksi.

Omenasadosta on tulossa hyvä. Esimerkiksi Ahvenanmaan satotaso näyttäisi olevan noin 15 prosenttia korkeampi kuin viime vuonna.

Varastovihannesten kasvu on osittain vielä kesken, ja talvikaalin, porkkanan sekä muiden juuresten korjuu on vielä alkuvaiheessa. Syyskuun sateet ovat vaikeuttaneet myös vihannesten sadonkorjuuta ja osa sadosta voi jäädä korjaamatta. Varastovihannesten satotaso on ainakin kohtalainen ja osittain jopa hyvä.