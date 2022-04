Syyttäjä: Murhasta syytetty ampui lakimiestä selkään ja päähän – ”Tekotapa on ollut raukkamainen”

Syyttäjä Niina Merivirran mukaan murhasta syytetty, nykyisin 68-vuotias mies houkutteli lakimies Ilpo Härmäläisen purjeveneeseensä, missä ampui tätä ainakin kerran selkään ja päähän. Sen jälkeen mies pakkasi uhrin ruumiin muovisäkkeihin ja upotti sen mereen käyttäen ankkuria painona, syyttäjä sanoo.

Oikeudenkäynti lakimiehen murhasta on jatkunut tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Käsittely oli jonkin aikaa keskeytyksissä lisätutkinnan takia, koska uhrin ruumis löytyi viime kuussa merestä Turun Airiston edustalta.

Merivirran mukaan syytetty oli kokenut purjehtija joka tiesi, missä väylällä oli syvintä.

- Keskellä väylää hän on surmannut Härmäläisen erittäin todennäköisesti revolverillaan — Tekotapa on ollut teloitustyyppinen ja raukkamainen. Uhria on ammuttu ensin selkään. Toinen laukauksista on todennäköisesti ollut niin sanottu lopetuslaukaus, jolla on varmistettu uhrin kuolema.