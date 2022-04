Syyttäjät pohtivat nyt, aikovatko valittaa Liberia-sotarikosjutun käräjätuomiosta

Syyttäjäpuoli ei vielä tiedä, aikooko se valittaa Liberia-sotarikosjutun käräjätuomiosta. Valtionsyyttäjä Tom Laitinen sanoi STT:lle, että asian pohdinta alkaa heti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi perjantaina kaikki sierraleonelaismiehen syytteet väitetyistä rikoksista Liberian sisällissodassa vuosina 1999-2003.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei näytetty syyksilukemiseen riittävällä varmuudella, että syytetty Gibril Massaquoi, 52, olisi ollut mukana syytetyissä teoissa. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että miehen syyllisyydestä jäi varteenotettava epäily.

Laitinen ei ollut vielä perjantaina ehtinyt tarkkaan perehtyä 850-sivuiseen käräjätuomioon.

- Käymme sen läpi ja katsomme, onko meillä perusteltua syytä olla eri mieltä käräjäoikeuden kanssa — voi esimerkiksi olla, että käräjäoikeus on ottanut ratkaisevina seikkoina sellaisia asioita, joilla meidän mielestämme ei ole ratkaisevaa merkitystä, hän sanoi.

Puolustus: Massaquoi oli koko ajan luottavainen

Syyttäjä oli vaatinut Massaquoille ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta. Massaquoin asianajaja Kaarle Gummerus kertoi STT:lle, että Massaquoi on erittäin helpottunut ja tyytyväinen oikeuden päätökseen.

- Prosessi on ollut pitkä ja raskas, se on kestänyt yli kaksi vuotta. Päämieheni on ollut koko ajan luottavainen siihen, että puolustus pystyy osoittamaan, ettei hänellä ole liitäntää näihin tapahtumiin millään lailla, Gummerus sanoi.

Hän korosti, että kun kyse on äärimmäisen vakavista syytteistä, minkäänlaista epäilyä syyllisyydestä ei saa jäädä.

- Tämä massiivinen vyörytyskään, mitä syyttäjät tällä todistajien huomattavalla lukumäärällä tekivät, ei vakuuttanut tuomioistuinta siitä, että päämieheni olisi varmuudella ollut näiden rikosten takana.

Todistajien kertomukset muuttuivat prosessin aikana

Oikeudenkäynti kesti liki vuoden, ja sen aikana tuomioistuin teki kaksi matkaa Länsi-Afrikkaan kuulemaan todistajia ja vierailemaan väitettyjen rikosten tapahtumapaikoilla.

Syyttäjien näyttö perustui lähes kokonaan todistajien kertomaan. Todistajilla oli kuitenkin vaikeuksia muun muassa tapahtumien ajoittamisessa, minkä lisäksi monet heistä muuttivat kertomustaan prosessin aikana.

- Henkilötodisteluun on liittynyt — varsin huomattavia epävarmuustekijöitä todistajien kertomusten muuttumiseen oikeudessa verrattuna esitutkintaan. Kertomukset ovat muuttuneet aivan keskeisiltäkin osiltaan, kuten sen osalta, keitä henkilöitä syytteissä tarkoitetuissa tapahtumissa on surmattu, tuomiossa todetaan.

Syytettiin muun muassa murhista ja raiskauksista

Naapurimaissa Sierra Leonessa ja Liberiassa käytiin veriset sisällissodat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Massaquoi oli korkeassa ja vaikutusvaltaisessa asemassa sierraleonelaisessa Revolutionary United Front -kapinallisryhmässä (RUF), joka taisteli kotimaansa lisäksi Liberiassa presidentti Charles Taylorin tukena.

Massaquoin väitettiin syyllistyneen murhiin, törkeisiin raiskauksiin, törkeään sodankäyntirikokseen ja törkeään ihmisoikeuksien loukkaamiseen poikkeuksellisissa oloissa Liberian puolella RUF:n riveissä. Puolustus taas sanoi, että Massaquoi oli väitettyjen rikosten aikaan RUF:n puhemies rauhanneuvotteluissa eikä edes käynyt Liberiassa enää kesäkuun 2001 jälkeen.