Syyttäjät Venezuelassa: Rikostutkinta Edmundo Gonzalezia ja Maria Corina Machadoa vastaan

Venezuelalaissyyttäjät ovat aloittaneet rikostutkinnan kahta oppositiojohtajaa vastaan, koska nämä olivat kehottaneet maan asevoimia asettumaan kansan puolelle kiisteltyjen presidentinvaalien jälkeen.

Syyttäjien mukaan Edmundo Gonzalez ja Maria Corina Machado olisivat muun muassa ilmoittaneet väärän voittajan, kun he ovat sanoneet Gonzalezin voittaneen vaalit presidentti Nicolas Maduron sijaan.

Syyttäjien mukaan kansallisen vaalilautakunnan (CNE) julistamasta vaalivoittajasta poikkeavan voittajan ilmoittaminen on ollut perustuslain vastaista.

Syyttäjät kertovat kaksikkoa syytettävän lisäksi muun muassa tottelemattomuuteen ja kapinaan yllyttämisestä.

Venezuelan asevoimat on tärkeä tukipilari maata itsevaltaisesti johtavalle Madurolle. Oppositiojohtajat olivat maanantaina vedonneet asevoimiin, että se kääntyisi Maduroa vastaan ja asettuisi kansan puolelle.

- Vetoamme sotilaiden ja poliisien omaantuntoon, jotta he asettuisivat kansan ja heidän perheidensä puolelle, oppositio sanoi lausunnossaan, jonka Gonzalez on allekirjoittanut “maan seuraavana presidenttinä”.

LAUSUNNOSSA kehotetaan myös turvallisuusjoukkoja lopettamaan mielenosoitusten tukahduttamisen.

Kansalaisjärjestöjen mukaan presidentinvaalien jälkeen järjestetyissä mielenosoituksissa on saanut surmansa ainakin 11 siviiliä, kun taas hallinto on sanonut kahden sotilaan kuolleen.

Maduron väitetty voitto reilu viikko sitten järjestetyissä presidentinvaaleissa on kiistetty laajalti niin Venezuelassa kuin sen ulkopuolellakin. Useat Etelä- ja Väli-Amerikan maat sekä Yhdysvallat ovat tunnustaneet opposition ehdokkaan Edmundo Gonzalezin vaalien todelliseksi voittajaksi.

EU on sen sijaan pidättäytynyt tunnustamasta Gonzalezia vaalivoittajaksi. EU:n mukaan äänestystulokset tulisi tarkastaa riippumattomasti. Unionin mukaan tähän tehtävään tarvittaisiin jokin kansainvälisesti tunnettu toimija.

Lukuisat tahot ovat vaatineet venezuelalaisviranomaisia julkistamaan presidentinvaalien äänestystiedot.

JULKISTAMISEN sijaan kansallinen vaalilautakunta sanoi maanantaina toimittaneensa yksityiskohtaiset äänestystiedot maan korkeimmalle oikeudelle, jotta tämä voisi vahvistaa Maduron vaalivoiton. CNE:tä pidetään Madurolle uskollisena.

Maduro on pyytänyt maan korkeinta oikeutta, joka on niin ikään hänelle lojaali, vahvistamaan vaalit.

- On olemassa korkein oikeus, ja sillä on viimeinen sana prosessissa, joka on uhattuna enemmän kuin koskaan ennen, Maduro sanoi.

Korkeimman oikeuden vaalijaosto pyysi CNE:tä toimittamaan alueittaiset äänestyspöytäkirjat eri puolilta maata. Lautakunnan puheenjohtaja sanoi maanantai-iltana, että se oli noudattanut vaatimuksia.

- Kaikki, mitä tasavallan korkein oikeus on pyytänyt, on toimitettu, CNE:n puheenjohtaja Elvis Amoroso sanoi tarjoamatta yksityiskohtia.

Oppositio on julkaissut verkossa äänestystietoja, jotka kattavat yli 80 prosenttia annetuista äänistä. Sivuston tietojen perusteella opposition Gonzalez olisi vaalien selvä voittaja.

CNE on väittänyt joutuneensa hakkeroinnin uhriksi.