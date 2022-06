”Täällä on aika tyrmistyttävän näköinen jono” – Helsinki-Vantaalla odotettavissa valtavia ruuhkia koko kesäkuun

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on tänään iltapäivällä poikkeuksellisen vilkasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Finavian mukaan iltapäivän tunneille kello 14-18 osuu lentoaseman historian suurimmat matkustajamäärät.

Finavia on kehottanut matkustajia varaamaan runsaasti lisäaikaa lentokentälle. Erityisesti matkustajien, jotka jättävät ruumaan meneviä matkatavaroita, tulisi varata runsaasti aikaa lähtöselvitykseen ja matkatavaran jättöön.

Helsinki-Vantaan lentokentälle noin kello kahden aikaan saapunut Maiju Paanajärvi on lähdössä lomamatkalle Italiaan.

- Täällä on aika tyrmistyttävän näköinen jono. En ole koskaan nähnyt näin pitkää jonoa lentokentällä. Vähän kauhistuttaa, että kuinka pitkään tuossa menee. Toivottavasti aika riittää.

Hänen lentonsa lähtöön oli vielä kaksi ja puoli tuntia aikaa. Paanajärvi tiesi tulla lentokentälle ajoissa, sillä hän oli edellisenä päivänä lukenut uutisjutun, jossa ruuhkista varoitettiin.

Berliiniin lähdössä oleva Sinikka Haapiainen sanoo, että vaikka jonossa on todella paljon ihmisiä, jono edelleen kuitenkin liikkuu koko ajan.

- Olimme varautuneet ruuhkiin. Varasimme reilut kaksi tuntia aikaa. Meillä ei ole myöskään ruumaan menevää tavaraa.

Lähtöselvitys kannattaa tehdä ennakkoon.

Lentokentällä oleva Lehtikuvan kuvaaja Vesa Moilanen kuvaili kahden aikoihin iltapäivällä ihmisten vyöryvän jonoon ja sanoi, että jos jono olisi suora, se olisi jo satoja metrejä.

Hänen arvionsa mukaan jono oli puolen tunnin sisään tuplaantunut. Moilanenkaan ei muista koskaan nähneensä lentokentällä niin pitkää jonoa.

Finavia on ohjeistanut, että lähtöselvitys kannattaa tehdä ennakkoon, jos matkustaa ilman ruumamatkatavaroita. Tällöin voi kävellä suoraan turvatarkastukseen.

Myös turvatarkastuksessa on odotettavissa ruuhkaa, joten lisäaikaa on syytä varata kunnolla myös ilman ruumatavaroita matkustettaessa. Terminaali 1:n turvatarkastuspisteen kerrottiin sulkeutuvan kello 10.45 jälkeen, joten vain terminaali 2:n turvatarkastus on toiminnassa loppupäivän.

Finavian mukaan lomaruuhkia on odotettavissa koko kesäkuun ajan, erityisesti viikonloppuisin.

Matkustajamäärien kasvu ei ole tullut yllätyksenä.

Finavian kehitysjohtaja Sami Kiiskinen sanoo kello kolmen aikaan iltapäivällä, että jono turvatarkastukseen Helsinki-Vantaan lentokentällä on noin tunnin mittainen.

Lentokentän ruuhkat eivät ole lähiaikoina helpottamassa, sillä myös seuraavat viikot ovat vilkkaita.

- Sunnuntaina on odotettavissa, että matkustajia on sama määrä kuin tänään. Hyvin vilkas lomaliikenne on käynnissä niin kuin meillä on ollut kesäisin ennen pandemiaakin. Nyt olemme siinä tilanteessa.

Kiiskisen mukaan matkustajamäärien kasvu ei ole tullut yllätyksenä, vaan on ollut tiedossa. Hänen mukaansa kaikki mahdollinen on kuitenkin tehty.

- Olemme pyrkineet saamaan kaikki mahdolliset resurssit käyttöön, mutta kun henkilöstöä ei ole tarpeeksi, silloin me emme voi ihan täysin kysyntään vastata.

Koronapandemian takia monet lentokentällä työskennelleet ovat vaihtaneet alaa, sillä pandemian takia lentoliikenne oli ajoittain käytännössä kokonaan pysähdyksissä. Lisäksi sairauspoissaoloja on koronan takia enemmän kuin ennen pandemiaa.

Finavia huolehtii lentokentillä turvatarkastuksesta, lentoyhtiöt lähtöselvityksestä.

Finavia on pyytänyt aiemminkin tässä kuussa matkustajia varaamaan riittävästi aikaa lentokentälle sekä varautumaan jonoihin erityisesti aamuisin kello 5-8 ja iltapäivisin kello 14-18.