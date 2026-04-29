Ulkomaat
29.4.2026 04:40 ・ Päivitetty: 29.4.2026 04:44
Taas mennään: Kosovo joutuu uusiin parlamenttivaaleihin
Kosovossa järjestetään jo kolmannet parlamenttivaalit runsaan vuoden sisällä, kun puolueet eivät päässeet sopuun uudesta presidentistä määräaikaan mennessä.
Parlamentin puhemies Albulena Haxhiu ilmoitti, että ennenaikaiset vaalit järjestetään 45 päivän sisällä. Edellisen kerran kansa pääsi äänestämään edustajistaan viime vuoden joulukuussa ja helmikuussa.
Kosovon perustuslakituomioistuin linjasi maaliskuussa, että parlamentin pitää päättää uudesta presidentistä huhtikuun 28. päivään mennessä. Jos sopuun ei päästä, maassa tulee järjestää parlamenttivaalit 45 päivän sisällä.
Kosovon presidentin Vjosa Osmanin viisivuotinen virkakausi päättyi huhtikuun alussa. Valtionjohtajan tehtäviä on sen jälkeen hoitanut väliaikaisesti parlamentin puhemies.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
