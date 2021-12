Taas pamahti ennätys rikki: uusia tartuntoja 2 225

Kahden viime viikon aikana raportoitu yhteensä noin 20 000 tartuntaa, mikä on liki 4 400 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon ilmaantuvuus on 360 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti. Sitä edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 280.

Uusia kuolemantapauksia on varmistettu kaksi.

Sairaalahoidossa on 314 koronapotilasta, mikä on 25 enemmän kuin maanantaina. Heistä tehohoidossa on 46 potilasta, mikä on 6 vähemmän kuin maanantaina.