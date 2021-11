”Taas pykälän venyttämistä” – USU: julkisoikeuden professori moittii verotietojen julkaisun ajankohtaa

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta kritisoi Uutissuomalaisessa Verohallinnon näkemystä, että verotiedot viime vuodelta tulevat julkisiksi vasta huomenna keskiviikkona 10. marraskuuta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän ei pidä ajankohtaa lain mukaisena.

Verotietolain mukaan tietyt verotiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Voutilainen sanoo, että tiedot ovat olleet julkisia viime viikon maanantaista 1. marraskuuta lähtien ja että ajankohdan lykkäys näin pitkälle on Verohallinnolta ”taas pykälän venyttämistä”.

Erityisasiantuntija Taito von Konow Verohallinnosta perustelee Uutissuomalaiselle (USU) ilmoitettua ajankohtaa lailla viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Viimeiset verotuspäätökset on tehty 31. lokakuuta, ja Verohallinto haluaa varmistaa, että kaikilla asiakkailla on ensin mahdollisuus saada tieto verotuspäätöksensä sisällöstä. Von Konowin mukaan kyse on asiakkaiden oikeusturvasta.

Professori Voutilainen huomauttaa, että verotietolaki on erityislaki julkisuuslakiin nähden.

– Jos olisi tarkoitettu, että Verohallinnolla olisi toimivalta määrittää julkiseksi tulon ajankohta, siitä olisi pitänyt säätää laissa.