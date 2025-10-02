Talous
2.10.2025 13:06
Taas uusi hyvinvointialue yt-kurimukseen: nyt vuorossa Etelä-Karjala
Etelä-Karjalan hyvinvointialue suunnittelee koko henkilöstöä koskevia yt-neuvotteluja.
Hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen sanoo tiedotteessa, että alue joutuu vähentämään työpaikoista enintään 450 henkilötyövuotta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelee maakunnassa tällä hetkellä 5500 ihmistä.
Lisäksi alue varoittaa, että ihmisten toimenkuvat ja palvelusuhteiden ehdot voivat muuttua uudelleenjärjestelyissä.
Hyvinvointialueella joudutaan toteuttamaan ensi vuonna 34 miljoonan euron lisäsopeutukset, että talous saadaan aluehallituksen edellyttämään tasapainoon.
TORSTAINA Etelä-Karjalassa alkoivat jo aiemmin sovitut Imatran Honkaharjun sairaalaa ja Lappeenrannan keskussairaalaa koskevat yt-neuvottelut. Näissä vähennystarve voi olla 115 henkilötyövuotta, eikä se sisälly nyt ilmoitettuihin tuleviin leikkauksiin.
Maanantaina Lapin hyvinvointialue kertoi yt-neuvotteluista, joiden vähennystarve on noin 600-700 henkilötyövuotta.
