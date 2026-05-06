6.5.2026 05:37 ・ Päivitetty: 6.5.2026 05:39

Taas uusi ruokalähettipalvelu Suomeen – lupaa tarjota työsuhteita

Yhdysvaltalainen ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään keskiviikkona. Yhtiön mukaan sen lähetit voivat halutessaan toimia työsuhteisina, eikä pakkoyrittäjyyttä vaadita.

Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Muiden kaupunkien vuoro tulee myöhemmin.

Kilpailutilanteen kireydestä kertoo, että ruokalähettipalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista. Foodora sanoi keskittyvänsä jatkossa maihin, joissa se voi nousta markkinajohtajaksi.

TÄLLÄ HETKELLÄ Uber Eats toimii omien verkkosivujensa mukaan kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa.

Taksipalveluistaan tunnettu yhtiö sanoo tekevänsä yhteistyötä yli miljoonan ravintolan ja kauppiaan kanssa 11 000 kaupungissa kuudella mantereella. Yhtiö tavoittelee ruoka-asiakkaikseen samaa käyttäjäkuntaa kuin takseilleenkin.

Yleisradion mukaan Uber Eats tarjoaa läheteilleen mahdollisuuden valita, haluavatko he työskennellä työntekijöinä vai yrittäjinä. Myöskään lähettitilien edelleenvuokrausta yhtiö ei oman kertomansa mukaan salli.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) linjasi viime vuoden toukokuussa Woltin ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Ennakkopäätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä.

Viime syksynä Wolt kertoi, että se alkaa rekrytoida lähettejä työsuhteeseen. Yhtiö sanoi aikovansa palkata noin sata lähettityöntekijää. Se on vain pieni osa kaikista Woltin läheteistä, joita on Suomessa yli 10 000.

