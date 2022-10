Taas verovaroitus suomalaisille: ”Harmillisesti lähes 30 000 henkilöä ei sen sijaan ole reagoinut ehdotukseemme lainkaan”

Verohallinto arvioi tiedotteessaan, että 937 000 henkilön tuloraja ylittyy, jos he saavat loppuvuodesta tuloja samaan tahtiin kuin tammi-syyskuussa 2022. Jos verokortin tuloraja ylittyy, tuloja verotetaan perusveroprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

− Nyt alkaa olla viimeinen hetki tarkistaa OmaVerosta, riittääkö verokortin tuloraja loppuvuodeksi. Jos tuloraja uhkaa ylittyä, kannattaa tehdä uusi verokortti. Kun uuden verokortin tekee nyt, muuttunut veroprosentti ehditään huomioida marras- ja joulukuun tulojen yhteydessä eikä vaikutus joulukuun palkkaan ole niin suuri, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta tiedotteessa.

PALKANSAAJISTA noin 1,2 miljoonaa on tehnyt lokakuun alkuun mennessä ainakin yhden uuden verokortin. Uusista verokorteista 75 prosenttia on tilattu OmaVeron kautta.

Verohallinto on tänäkin vuonna muistuttanut osaa asiakkaista tulorajan täyttymisestä sähköpostilla. Sähköpostimuistutuksen saa, jos on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit. Ensimmäistä kertaa muistutusviestejä on lähetetty palkansaajien lisäksi myös eläkkeen- ja etuudensaajille.

Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisteristä saataviin tulotietoihin ja ehdottaa veroprosentin muuttamista, jos asiakkaan tulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Ehdotus uudeksi veroprosentiksi näytetään herätteenä OmaVerossa, ja asiakas voi valita, haluaako hän päivittää veroprosenttinsa. Sähköpostimuistutuksia on tänä vuonna lähtenyt kaikkiaan reilulle 58 000 henkilölle, joista vajaa viidennes on hyväksynyt ehdotuksen sellaisenaan tai muokattuna.

− Harmillisesti lähes 30 000 henkilöä ei sen sijaan ole reagoinut ehdotukseemme lainkaan, Ylitalo sanoo tiedotteessa.

Suomi.fi-viestien lisäksi Verohallinto muistuttaa tulorajan tarkistamisesta tekstiviestillä. Tekstiviestejä on tänä syksynä lähetetty 8 000 henkilölle, joiden veroprosentti vaikuttaa Verohallinnon tietojen mukaan olevan pielessä.