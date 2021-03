”Tähän keskustan eduskuntaryhmä totesi valmiutensa” – Saarikko tapasi aamulla ryhmänsä, ennakoi vaikeaa keskustelua hallituksessa

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kuvasi päivää ”poikkeukselliseksi”, kun hän astui sisään hallituksen neuvotteluihin Säätytalolle. Johannes Ijäs Demokraatti

Pöydällä on muun muassa liikkumisen rajaaminen Suomessa kaikkein pahimmilla tautialueilla. Myös kolmen viikon sulkutoimenpiteet muun muassa kouluja ja ravintoloita koskien ovat pian päättymässä ja niiden jatkosta olisi päätettävä.

Saarikko olikin kutsunut keskustan eduskuntaryhmän koolle jo tänä aamuna.

– Näiden toimien osalta kävin aamulla eduskuntaryhmäni kanssa keskustelun. Keskustalla on valmius tukea esitystä liikkumisen rajaamisesta, kunhan se tehdään alueellisesti tarkkaan rajatusti niille alueille, joissa tautitilanne ei näytä talttuvan ja kääntyvän kohti parempaa, sekä myöskin ajallisesti rajatulla tavalla, Saarikko sanoi.

Liikkumisrajoituksia ei pidä Saarikon ja keskustan mukaan tehdä valtakunnallisesti, eikä edes välttämättä maakunnallisestikaan.

Saarikko totesi, ettei tilanne ole kaikkialla Suomessa samanlainen.

– Eli jatkossakin tulisi toteuttaa vahvaa alueellista tarkastelua.

Saarikon mukaan keskusta kantaa huolta myös lasten ja nuorten hyvinvoinnista tai kasvavasta riskistä heidän pahoinvointiin. Periaatteena on lapset ensin.

– Niin kipeältä kuin se monilla toimialoilla ja vaikkapa yrittäjillä tuntuu, (lapset ensin) on kuitenkin se arvopohjainen lähestyminen, jota tässä kokonaisuudessa pidämme esillä.

Ennakoi vaikeaa keskustelua

Saarikko haluaa laajan parlamentaarisen yhteisymmärryksen, jos liikkumisrajoituksia esitettäisiin.

– On tietysti toivottavaa, että päätyisimme sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomessa löytyisi laaja poliittinen yhteisymmärrys tästä vaativasta toimesta.

Tautitilanteesta Saarikko kuvasi olevansa tosi raskain mielin ja hyvin huolestunein mielin yhtä lailla kuin siitä, mikäli raskaisiin perusoikeuksien rajoittamiseen nyt joudutaan.

– Tosi vaativa paikka, en ollenkaan sitä kiistä. Itse pitäisin hyvänä, että keskustelua myös opposition kanssa vahvistettaisiin.

Saarikko totesi, että tähänastiset toimet eivät ole riittäneet taittamaan taudin kehitystä alaspäin. Koronatapausten määrät ovat yhä liian korkealla tasolla.

Saarikko uskoo, että myös keskustelu hallituksen sisällä on vaikeaa.

Päätöksentekijä on Saarikon mukaan nyt paikassa, jossa THL on kahdessa lausunnossa ilmaissut, että ilman toimia tilanne ei taitu ja kesää ei voida pelastaa. Toisaalta Suomessa on tiukka juridinen kehikko ja lainsäädännöllinen maisema, jotka ovat ihmisen puolella niin, että perusoikeuksia suojellaan viimeiseen saakka.

– Tässä puristuksessa päättäjä on.

– Nyt ollaan tultu näiden viikkojen jälkeen siihen tilanteeseen, että ne liikkumisrajoitukset on pakko nostaa keskusteluun. Tähän keskustan eduskuntaryhmä totesi valmiutensa.

Ei niinkään puoluepolitiikkaa vaan arvovalintoja

Saarikko ennakoi, että keskustelua riittää hallituksessa myös sulun jatkamisesta vaikkapa ravintoloiden osalta.

– Olen taipuvainen ajattelemaan, että pitäisi tunnistaa tässäkin se, että alueiden tilanteet ovat hyvin erilaisia.

Saarikko sanoi kutsuneensa eduskuntaryhmän koolle, ettei edustajien tarvitsisi lukea asioita vain lehdistä.

– Vaan ne, jotka asioista kansan edessä vastaavat, eli Suomen eduskunta, saisi tästä kaiken sen informaation, mikä meillä hallituksen neuvottelijoilla on. Olen itse saanut viimeisimmät luonnokset näistä pykälistä tänä aamuna.

Saarikon mukaan neuvotteluissa ei välttämättä ole niinkään puoluepoliittisia ristiriitoja. Niitäkin voi olla, mutta kyse on hänen mukaansa enemmänkin käytännön kysymyksistä tai arvovalinnoista.