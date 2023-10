”Tahtotila oli selvä” – opetusalan ammattijärjestöllä täysi valmius järjestöllisiin toimiin

OAJ:lle on ratkaisevaa, miten niin sanotun vientivetoisen työmarkkinamallin osalta edetään.

– Toivomme edelleen, että tasapainoiseen ratkaisuun hallitusohjelman työelämäkysymyksissä päästään neuvottelemalla ja vaikuttamalla. Jatkamme yhä aktiivista vaikuttamista, mutta OAJ:lla on täysi valmius tarvittaviin järjestöllisiin toimenpiteisiin, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa tiedotteessa.

Työministeri Arto Satonen (kok.) on kutsunut eri tahoja työmarkkinaseminaariin 8. marraskuuta.

– Seminaari on ratkaiseva ajankohta ja erityisesti se, miten työmarkkinamallin osalta sen jälkeen edetään. OAJ on jo aiemmin esittänyt, että uudesta työmarkkinamallista on neuvoteltava yksityisen ja julkisen sektorin sekä keskeisten liittojen ja neuvottelujärjestöjen kesken.