Taimen takaisin Saarijärven reitille

Saarijärven reitti Läntisessä Keski-Suomessa on laaja vesistökokonaisuus, joka levittäytyy Kyyjärven, Karstulan, Saarijärven ja Uuraisten kuntien alueelle. Reitti on pituudeltaan lähes 100 km, sisältää 22 koskea ja reittiin kuuluu 540 kilometriä puroja ja jokia. Järviä on lukuisa ja eri kokoisia, suurimmat ja kuuluisimmat ehkä Saarijärvi, Kyyjärvi, Pääjärvi ja Summasjärvi. Vedet reitiltä virtaavat Päijänteeseen ja edelleen Suomenlahteen. Olavi Niemi eläkemies, aatteellinen sosialidemokraatti ja kansalaisaktivisti

Asutus on alueelle aikanaan levinnyt vesistöä pitkin ja vesistön varteen. Vedet ovat toimineet kulkuväylinä ja järvistä, joista ja koskista on kalastuksella saatu pääosa ravinnosta. Taimenia kerrotaan pyydetyn padoilla ja verkoilla reitin eri puolilla jo 1600-luvulla. Pääreitin koskilla vieraili kotimaisia ja ulkomaisia vapakalastajia ja esimerkiksi Kalmukoski oli vuokrattu kalamiehille vielä 1940-luvulla.

Sotien jälkeen vesistöreitti on kokenut kovia ja erilaiset väestön ja elinkeinoelämän tarpeet ovat muuttaneet ja muokanneet sekä jokia että järviä ja muuttaneet veden laatua kaikkialla vesistön alueella. Uittoa varten koko väylästö on perattu tukkien kulkua helpottamaan, Leuhunkoskelle ja Hietamaan rakennettiin voimalaitokset, jotka katkaisivat jalokalan nousun, lähes kaikki vesistön varren suot ojitettiin metsän kasvua varten ja Saarijärven reitin varteen raivattiin alueita polttoturpeen ottoa varten ehkä tiheämmin kuin minnekään muualle koko Suomessa. Lopputuloksena koko vesistö on saatettu alennustilaan. Tilanne on vaikuttanut siihen, että alueen rantakiinteistöjen arvot ovat laskeneet ja seudun väestö on tutkimusten mukaan suorastaan hävennyt kotiseutunsa järvien tilannetta.

Nyt on kuitenkin toivoa paremmasta. Voimayhtiön toimesta on Leuhun ja Hietaman voimalaitosten yhteyteen rakennettu kalatiet, jotka mahdollistavat taimenen nousun Päijänteestä Saarijärven vesistön koskiin ja puroihin. Tämän mahdollisuuden innoittamana on Pelastetaan reittivedet- yhdistys tehnyt aloitteen projektista nimeltä: ”Taimen takaisin Saarijärven reitille.” Projekti julkistettiin vuoden 2019 Järvipäivillä ja se sai yllättävän innostuneen vastaanoton. Yhdistyksen näyttelyosastossa oli esillä vesistöreittiä kuvaava kartta, johon oli merkitty erilaisia jo tiedossa olevia mahdollisuuksia ja tutkittua tietoa reittivesistön kalakannoista ja havaituista jalokalaesiintymistä. Yleisölle kerrottiin suunnitellusta projektista ja sen tuomista mahdollisuuksista koko alueelle. Mielenkiinto oli sitä luokkaa, että se innosti jatkamaan. Laadittiin ehdotus koko projektin esisuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelman kustannusarvioksi saatiin 50000 € ja rahoitus onnistuttiin saamaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen elinkeinoelämän kannustavalla tuella. Nyt on suunnitelma valmistumassa asiantuntevan insinööritoimiston toteuttamana ja alkaa projektin käytännön toteuttaminen, joka tulee olemaan vuosia kestävää määrätietoista uurastamista ja sisältää lukuisia eri vaiheita.

Kalatiet siis mahdollistavat jalokalan nousun ja sen, että Päijänteestä tulee taas kotijärvi, jossa jalokalat kasvavat ja voimistuvat. Sitten ne nousevat vesistöreittiä ylös. Reitin latvoilla olevat pienet joet ja purot on kunnostettava taimenen lisääntymistä varten. On rakennettava kutusoraikkoja ja on huolehdittava siitä, että näissä puroissa riittää vettä ympäri vuoden, sillä taimenet viettävät ensimmäiset vuotensa synnyinsijoillaan. Veden riittävyys ei ole itsestään selvää. Alueen suot ovat aikanaan toimineet kosteikkoina, jotka ovat varastoineet vettä ympäri vuoden riittämään. Suot on ojitettu ja nyt kosteikot on rakennettava uudestaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi soiden ennallistamista.

Purojen kunnostus ja veden riittävyys ei kuitenkaan riitä. Veden laatu reitillä on monin paikoin mennyt humuksen vaikutuksesta niin kehnoksi, että se ei mahdollista kutusoraikkojen toimimista ja kalojen elämistä. Polttoturpeen käytön loppuminen helpottaa osaltaan, mutta se ei tuo ratkaisevaa helpotusta humusongelmaan. Humusta syntyy aina kun turvemaiden pintaa rikotaan. Silloin turve paljastuu ja sulamis- ja sadevedet irrottavat sitä humuksena kulkeutumaan vesistöön. Mitkään ”käsittelymenetelmät” eivät silloin enää auta, vaan veden laatu kärsii ratkaisevasti. Tämän tosiasian toivotaan metsänhoidosta vastaavien sisäistävän ja ottavan jatkossa huomioon metsänhoidon menetelmiä kehitettäessä.

Mitä tästä kaikesta sitten on hyötyä, jos ja kun suunnitelma on toteutunut? Ensimmäiseksi voi tietysti mainita, että vesistöalueiden omistajat, osakaskunnat voivat saada huomattavasti parempia tuloja omaisuudestaan. Koko laajan vesistöalueen imago tulee muuttumaan, rantakiinteistöjen arvot nousemaan, matkailun edellytykset parantuvat, kunnille ja yrittäjille avautuu uusia mahdollisuuksia. Nämä näkymät eivät ole haihattelua. Esimerkkejä vastaavista projekteista on olemassa. Kaikki nämä asiat ovat tietysti mahdollisuuksia. Viime kädessä on kysymys siitä, miten me keskisuomalaisina, saarijärveläisinä, karstulalaisina ja erilaisina toimijoina osaamme mahdollisuutemme hyödyntää. Itse meidän on tämä tehtävä, itse uskoa tulevaisuuteemme. Eivät sitä muut tule tekemään.

Kalateiden toteuttaminen Leuhuun ja Hietamaan tuli maksamaan 4 milj.€. Olisi sääli ja suorastaan tyhmää jättää tekemättä myös muu tarvittava, joka mahdollistaa taimenen nousun ja lisääntymisen. Otetaan ”taimen takaisin” omaksemme, keskiasuomalaisten yhteiseksi tavoitteeksi.

Kirjoittaja on eläkemies, aatteellinen sosialidemokraatti ja kansalaisaktivisti Jyväskylästä