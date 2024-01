Taistelu toisen kierroksen paikasta käy kuumana – tutkija: oikeiston ehdokkaita erottaa uusi jakolinja

Viime eduskuntavaaleissa puhuttanut taktinen äänestäminen näyttäisi nousevan teemaksi myös käynnissä olevissa presidentinvaaleissa. Politiikan tutkijan Josefina Sipisen mukaan oikeiston kärkiehdokkaita erottaa aikaisemmin varjoon jäänyt jakolinja.

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ratkaisunhetket ovat edessä tulevana sunnuntaina. Kannatusmittausten valossa toisen kierroksen paikassa ovat muita tiukemmin kiinni kokoomuksen Alexander Stubb, kansanliikkeen Pekka Haavisto ja kärkikaksikosta iskuetäisyydellä oleva perussuomalaisten Jussi Halla-aho.

Mittauksilla on tapana vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Josefina Sipisen mukaan taktikointi, äänten keskittäminen menestyville ehdokkaille, on presidentinvaaleissa suoraviivaista.

– Ihmiset haluavat, että heidän äänellään on merkitystä ja se saa heidät pohtimaan ketä kannattaa äänestää, Sipinen kommentoi Demokraatille.

KUN kannatusmittaukset kertovat puoluekannatuksen sijaan suoraan ehdokkaan henkilökohtaisesta kannatuksesta, gallupeilla on äänestyspäätöksiä tehtäessä suurempi merkitys. Sipisen mukaan oman äänen merkitys korostuu entisestään, kun kilpailu kärkiehdokkaiden välillä näyttää tiukalta.

– Puhe taktisesta äänestämisestä myös ruokkii itse itseään.

– Äänestäjät arvioivat kilpailutilannetta. He ovat tietoisia siitä kenellä on hyvä mahdollisuudet. Mukana on voittajan vankkurit -ilmiötä, jossa kärkiehdokkaat alkavat näyttää paremmilta, kun muutkin heitä kannattavat. Ihmiset haluavat vaikuttaa lopputulokseen. Siihen ei samalla tavalla voi vaikuttaa, jos äänestää niitä, joilla ei ole realistisia mahdollisuuksia tulla valituksi.

Käynnissä olevissa vaaleissa on uutta kärkikolmikkoon kivunnut perussuomalaisten ehdokas. Perussuomalaiset nousi Suomen poliittiselle kartalle toden teolla vasta reilut kymmenen vuotta sitten.

– Nämä vaalit käydään ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa perussuomalaisilla on toisen kierroksen kannalta varteenotettava ehdokas.

PERUSSUOMALAISTEN aktivoituminen näkyy kannatusmittauksissa, joista viimeisimmissä Halla-aho on saanut puolueensa kanssa vastaavia lukemia. Loppua kohden nouseva kannatus on tuttua myös viime kevään eduskuntavaaleista.

– Kun vaalipäivä alkaa lähestyä, perussuomalaisten kannatus kääntyy nousuun.

Sipisen mukaan englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa puhutaan strategisesta äänestämisestä. Sanaa käytetään jonkin verran myös meillä, mutta julkisessa keskustelussa näyttäisi olevan voitolla puhe taktisesta äänestämisestä. Vaikka taktiikka ja strategia tarkoittavat sodankäynnissä eri tason asioita, äänestämisen yhteydessä ilmiö on sama. Sipisen mukaan taktisesta äänestämisestä puhuvat Suomessa myös politiikan tutkijat.

– Emme voi jättää käyttämättä sellaista termiä, joka on ihmisille tuttu. Kirjoitamme taktisesta äänestämisestä viime eduskuntavaaleissa. Tutkimus julkaistaan myöhemmin keväällä.

Kansalaisille julkisuudesta tuttu käsite vaikuttaisi olevan osittain epäselvä. Sipinen kertoo kommentoineensa aiemmin Uutissuomalaisen kyselyä, jossa oli tiedusteltu äänestäjien valmiutta taktikoida presidentinvaaleissa.

– Suoraviivaista tulkintaa oli vaikea tehdä. Jos vasemmistoliittoa kannattavat taktikoivat, se voisi tarkoittaa sitä, että he äänestävät Li Anderssonin sijaan Pekka Haavistoa. Tiedämme tutkimuksesta, että vasemmistoliiton kannattajat eivät pidä kokoomuksesta eivätkä perussuomalaisista. Mutta samassa mittauksessa myös vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat kertoivat taktikoivansa. Mitä se sitten tarkoittaa?

SIIRTYMÄÄ Haaviston taakse on nähtävissä myös SDP:n Jutta Urpilaisen kannatuksessa.

Sipisen mukaan taktikointi on vaikeaa silloin, kun puolueita on paljon.

– Taktinen äänestäminen on enemmän kaksipuoluejärjestelmien kertomus. Meillä on monia puolueita, mikä vaikeuttaa taktikointia.

Liittyykö se, että aiheesta on meillä ryhdytty keskustelemaan politiikan blokkiutumiseen?

– Demareiden taktiikka oli viime eduskuntavaaleissa sanoa suoraan, että äänestäkää meitä, niin voitte vaikuttaa hallituksen muodostamiseen. Se oli ehkä blokkauspolitiikkaa.

– Kyllä se selvästi vaikutti äänestäjiin, koska vihreät ja vasemmistoliitto menettivät paljon kannatusta, joka vuoti SDP:lle.

Sipinen korostaa, ettei kynnys vaihtaa vihreistä SDP:n äänestäjäksi ole välttämättä erityisen korkea.

– Puoluekiinnittyminen ei ole samanlaista kuin aikaisemmin. Yhteiskuntaluokan ja puoluevalinnan kytkös on merkittävällä heikentynyt vuosikymmenten aikana. Kynnys vaihtaa puoluetta ja ehdokasta on matala, kunhan ne koetaan arvoiltaan läheisiksi.

Kun puolueuskollisuus on vähentynyt, äänestäjien liikkuminen kilpailutilanteessa on tullut helpommaksi.

Sipinen pitää Haaviston taannoista irtisanoutumista punaisuudesta perinteisenä vaalitaktiikkana, jolla pelataan toista kierrosta.

– Jos on voitonmahdollisuuksia niin kuin Haavistolla on, hän tekee näin, siinä missä Li Anderssonin ei tarvitse miettiä tällaisia asioita. Hän voi puhua ideologisesti asioista, joista hän haluaa.

– Kukaan ei ole silti unohtanut Haaviston poliittista uraa ja asioita, joista hän on vuosikymmenten aikana puhunut. Ihmiset, jotka asemoivat itsensä niin sanottuun punavihreään blokkiin kuitenkin tietävät Haaviston näkökannat.

OIKEISTON kärkiehdokkaita Alexander Stubbia ja Jussi Halla-ahoa erottaa Sipisen mukaan selkeä kansallismielisyyden ja kansainvälisyyden jakolinja.

– Tämä jakolinja kulkee myös kokoomuksen sisällä. Osa kokoomuksen kannattajista voi kääntyä äänestämään myös Halla-ahoa, jos Stubb on selkeästi kansainvälinen ja arvoliberaali. Sellaista liikehdintää on kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Stubb varmasti pyrkii omassa vaalistrategiassaan tilkitsemään näitä aukkoja.

Tämän jaon näkyminen presidentinvaalien kärkiehdokkaiden välillä on Suomessa uusi ilmiö ja liittyy perussuomalaisten nousuun. Äänestäjät liikkuivat kokoomuksesta perussuomalaisiin ja takaisin myös viime eduskuntavaalien ja sitä edellisten vuoden 2019 vaalien välillä.

– Kokoomuksesta vuosi äänestäjiä selkeästi eniten perussuomalaisiin. Toisaalta perussuomalaisista vuosi kokoomukseen. Kansallismielisessä päädyssä on päällekkäisyyttä.

– Puhumme harkintajoukoista, puolueista, joiden välillä äänestäjät voivat liikkua. Osalla harkintajoukot ovat suppeampia, osalla laajempia. Osalle perussuomalaiset ja kokoomus kuuluvat samaan harkintajoukkoon ja he tekevät punnintaa näiden välillä.

Keskustan Olli Rehnin kohtaloksi saattaa Sipisen mukaan koitua keskusta-oikeistossa oleva ruuhka. Ehdokkaita on tarjolla useampia.

– Varmaan myös keskustan heikko kannatus on taustalla. Näistä syistä hän voi siis kärsiä taktisesta äänestämisestä.

Taktisen äänestämisen merkitys parhaillaan käynnissä olevissa presidentinvaaleissa selviää tarkemmin vaalien jälkeen. Sipisen mukaan aihetta tullaan tutkimaan Tampereen ja Helsingin yliopistoissa.