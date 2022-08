Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia – näin valtioneuvosto muistaa suurta taiteilijaa

Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia, mutta Loirin hautajaisiin tulee valtioneuvoston edustus. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kertovat pääministeri Sanna Marin (sd.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) tiedotteessa. Ministerien mukaan valtioneuvosto muistaa Loiria laajasti. Hänen hautajaisissaan lasketaan valtioneuvoston muistoseppele ja opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu hautajaiskuluihin.

”Vesa-Matti Loiri on itsenäisyytemme ajan rakastetuimpia ja suurimpia taiteilijoita. Hän on liikuttanut lukemattomia suomalaisia yli sukupolvien. Suuri suomalainen on jättänyt kansakuntaamme pysyvän jäljen. Siksi haluamme koko valtioneuvostona kunnioittaa muistoa”, ministerit sanovat tiedotteessa.

Ministerit toivovat lisäksi, että hautajaisten jälkeen eri ministeriöissä valmistellaan toimia, joilla Loirin perintöä voitaisiin kunnioittaa sukupolvien yli.