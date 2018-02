Taiwanin järistyksen uhriluku nousi – loukkaantuneita yli 200

Lomailijoiden paratiisisaarina tunnettujen Malediivien sekava poliittinen tilanne sai tiistaina uuden käänteen, kun presidentti Abdulla Yameen pidätytti korkeimman oikeuden puheenjohtajan ja yhden korkeimman oikeuden tuomarin. Yameenin mukaan tuomarit juonivat vallankaappausta. Samalla saarivaltioon julistettiin poikkeustila.

– Minun oli pakko julistaa poikkeustila, koska ei ollut muuta keinoa saada tuomarien toimintaa tutkittua, presidentti perusteli televisiopuheessaan.

Jo aiemmin poliisi pidätti entisen presidentin Maumoon Abdul Gayoomin, joka johti Malediiveja vuosikymmeniä. Gayoom on nykyisen presidentin velipuoli.

Maanpaossa elävä oppositiojohtaja Mohamed Nasheed on pyytänyt Yhdysvaltoja ja Intiaa puuttumaan tilanteeseen ja syöksemään presidentti Yameenin vallasta. Nasheedin mukaan Yameen on toiminut laittomasti julistaessaan poikkeustilan.

Poliittinen turbulenssi on saanut useat maat, myös Suomen, päivittämään matkustusohjeitaan. Ulkoministeriö julkisti Malediiveista matkustustiedotteen, jossa kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta pääkaupunki Maléssa ja välttämään mielenosoituksia ja ihmisjoukkoja.

Malediivit

– Noin 800 kilometriä pitkä saari- ja atolliryhmä Intian eteläkärjen lounaispuolella. Valtioon kuuluu vajaat 1 200 saarta tai atollia, mutta asuttuja saarista on vain parisensataa. Lisäksi satakunta saarta on varattu matkailijoille.

– Asukkaita on vajaat 400 000.

– Maailman matalin valtio. Saarivaltion korkein kohta on vajaat 2,5 metriä metriä merenpinnan yläpuolella, ja valtaosa maasta on alle metrin merenpinnasta.

– Mikäli ilmaston lämpiäminen jatkuu nopeana, Malediivit on vaarassa vajota kokonaan merenpinnan alle.

– Valtauskonto on islam. Liki kaikki ovat sunnimuslimeja, ja maassa on satoja moskeijoita.



Intia ja Kiina ovat kehottaneet kansalaisiaan pysymään kokonaan poissa Malediiveilta, kunnes tilanne rauhoittuu. Kiinalaiset ovat maan suurin matkailijaryhmä, ja lomakausi on kuumimmillaan.

Malediiveilla lomailevan helsinkiläisen Juha-Pekka Ojalan mukaan matkailijoille poliittinen kriisi ei ole näkynyt millään lailla, vaan lomailu on sujunut mahtavasti.

– Syy siihen on varmaan tämän maan rakenne. Täällä on satakunta tällaista resort private islandia eli turistisaarta, jotka ovat täysin erillään kaikesta. Tänne ei saa edes yksikään alus rantautua. Käytännössä missään muualla ei tapahdu mitään kuin tuolla Malén saarella, joka on yksi maailman tiheimmin asuttuja saaria, Ojala kertasi puhelimitse STT:lle.

– Ilmeisesti siellä on vähän poliittisia levottomuuksia, mutta turistilennot liikkuvat aivan normaalisti, juuri äsken respasta kysyin ja varmistin.

Malediiveilla kävi viime vuonna lähes 1,4 miljoonaa ulkomaista matkailijaa.