Takuusäätiö: Alle 25-vuotiaiden yhteydenotot maksuvaikeuksien vuoksi lisääntyneet runsaasti

Maksuvaikeuksissa olevien, alle 25-vuotiaiden nuorten yhteydenotot Takuusäätiöön ovat lisääntyneet merkittävästi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Maksuvaikeuksissa olevien alle 25-vuotiaiden yhteydenottoja Takuusäätiöön on tullut elokuun loppuun mennessä yli 110, eli lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä. Aiemmin säätiö kertoi virheellisesti, että alkuvuoden yhteydenotot olisivat liki kaksinkertaistuneet.

Myös apua hakeneiden 25–29-vuotiaiden määrä on kasvanut vajaalla neljänneksellä.

Kesäkuussa julkaistiin Itlan, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön, tutkimus nuorten aikuisten maksuhäiriömerkinnöistä. Sen mukaan maksuhäiriömerkinnän saaneilta nuorilta puuttui vanhempien taloudellinen tuki ja heidän lapsuudenkodissaan oli myös muita kuormittavia tekijöitä.

Takuusäätiön neuvonnassa otetaan alle 25-vuotiaiden nuorten kanssa puheeksi vanhempien mahdollisuus auttaa aina, jos nuorilla on suhteellisen pieniä laskurästejä tai velkoja.

– Nuoret vastaavat usein, etteivät vanhemmat voi auttaa omien velkojensa tai pienten tulojensa vuoksi. Myös talousosaamisen puute ja asenteet sekä huono-osaisuuden kasautuminen tulevat keskusteluissa esiin, kertoo Takuusäätiön viestintäpäällikkö Minna Mattila tiedotteessa.

Itsenäistyvä nuori voi joutua pitkäaikaisiin ja lisääntyviin velkaongelmiin, ellei hän voi saada tarvittaessa edes pientä taloudellista tukea tai talousohjausta.

– Monella näin nuorella velkaantuminen on lähtenyt vain muutamien kymppien tai satasten laskurästeistä, sanoo Mattila.

Takuusäätiön mukaan nuorilla on korkea kynnys avun hakemiseen. Yllättävän usein läheinen tai ammattilainen ottaa nuoren puolesta yhteyttä.

Takuusäätiössä lähestyttiin asiaa kuuntelemalla, mitä nuorilla itsellään on tähän sanottavanaan.

Takuusäätiön Eri lähtökohdista -minidokumentissa kolme nuorta aikuista kertoo lähtökohdistaan hoitaa raha-asioitaan. He kertovat myös, millaista tukea he olisivat aikuisilta toivoneet, kun raha-asiat alkoivat mennä solmuun. Talousongelmille riskialttiit nuoret voidaan Takuusäätiön mukaan tavoittaa paremmin, kun ymmärretään, miten erilaisista lähtökohdista nuoret hoitavat raha-asioitaan ja millaista tukea he itse toivoisivat.

Minidokumentin on ohjannut Sami Kieksi.

Uutista korjattu