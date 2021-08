Taleban kertoo saartaneensa vastarintakeskittymän Panjshirin laaksossa

Ääriliike Talebanin mukaan sen taistelijat ovat saartaneet vastarinnan keskittymän Panjshirin laaksossa Kabulin pohjoispuolella Afganistanissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Liike sanoo kuitenkin pyrkivänsä ennemmin neuvottelemaan kuin taistelemaan vastarinnan kanssa.

Panjshirin laakso on yksi viimeisistä Afganistanin kolkista, jota Taleban ei vielä pidä vallassaan. Ääriliike kertoi sunnuntaina, että sadat sen taistelijat ovat matkalla kohti aluetta.

Alueelta on kantautunut hajanaisia tietoja yhteenotoista yön aikana. Afganistanin entisen varapresidentin Amrullah Salehin mukaan vastarinnan joukot ovat pysyneet lujana.

Talebanin edustajan Zabihullah Mujahidin mukaan ääriliikkeen taistelijat ympäröivät Panjshirin aluetta kolmelta puolelta.

– Islamilainen emiraatti yrittää ratkaista tilanteen rauhallisesti, Talebanin edustaja Mujahid sanoi Twitterissä.

Taleban julisti viime viikolla perustaneensa Afganistanin islamilaisen emiraatin.

Sosiaalisessa mediassa vastarintamielisillä tileillä on kiistetty tiedot siitä, että vastarintajoukot olisivat joutuneet perääntymään. Tilien mukaan Talebanin taistelijat olisivat joutuneet väijytykseen ja kokeneet tappion.

Kummankaan puolen tietoja ei ole kyetty itsenäisesti vahvistamaan, sillä vuoristoiselle alueelle on erittäin vaikea päästä.

Entisen hallinnon joukkoja kerääntynyt Panjshiriin

Panjshiriin on kerääntynyt Afganistanin entisen hallinnon joukkoja ja siviilejä sitä mukaa, kun Taleban on ottanut maan merkittävät kaupungit hallintaansa. Alue on jo aiemmin ollut tunnettu Taleban-vastaisena keskittymänä.

Talebanin mukaan taistelijoita on lähetetty alueelle, koska paikalliset viranomaiset kieltäytyivät rauhanomaisesta vallanvaihdosta.

Alueella perustettu vastarintaliike on kertonut uutistoimisto AFP:lle pyrkivänsä luomaan alueelle oman hallinnon ja haluavansa toimia turvapaikkana ihmisille, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi muissa maakunnissa. Vastarintaliike kertoi viikonloppuna pyrkivänsä välttämään verenvuodatusta, mutta ilmoitti olevansa valmis pitkäaikaiseen konfliktiin, jolleivät neuvottelut Talebanin kanssa tuota tulosta.