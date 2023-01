Talentia päiväkotien henkilöstöpulasta: ”Epäselvyydet varhaiskasvatuksen kelpoisuuksissa ovat koituneet kohtalokkaiksi”

Helsinkiläiset vanhemmat osoittavat tänään mieltään varhaiskasvatuksen henkilöstöpulan vuoksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia esittää mielenilmauksen alla omat ratkaisunsa ongelmaan.

– Itsestäänselvää on, että pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatuksen palkoilla ei selviä. Lisäksi epäselvyydet varhaiskasvatuksen kelpoisuuksissa ovat koituneet kohtalokkaiksi. Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään varhaiskasvatuksessa työskentelevän sosionomin ammattitaitoa, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio kiteyttää tiedotteessa.

Varhaiskasvatuslaki uudistettiin vuonna 2018. Talentian mukaan uudistus syvensi alan henkilöstöpulaa, koska laissa ei määritelty sosionomeille selvää paikkaa varhaiskasvatuksessa.

– Viestimme on yksiselitteinen: varhaiskasvatuslakia on muutettava ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien sosionomien asema varmistettava. Kyseessä on lasten tulevaisuus, Karsio sanoo.