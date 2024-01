Tällainen on Mika Aaltolan vaalikassa

Presidenttiehdokas Mika Aaltolan vaalikassa on noin satatuhatta euroa. Asia ilmenee tänään julkaistusta Aaltolan vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ilmoituksen mukaan vaalikampanjan rahoituksesta valtaosa, runsaat 90 000 euroa, on saatu yksityishenkilöiltä. Suurin yksittäinen tukisumma on tullut Aaltolan vaimolta Kirsi Aaltolalta, joka on antanut tukea vajaat 9 000 euroa.

Yrityksiltä Aaltola on saanut rahoitusta vajaat 3 000 euroa. Lisäksi rahoitus sisältää omia varoja reilun 7 000 euron edestä.

Aaltola on ehdolla presidentiksi valitsijayhdistyksen asettamana.